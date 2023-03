Când este recomandată văruirea pomilor / Secretul știut doar de grădinarii experți

Mulți dintre noi am văzut măcar o dată un copac cu trunchiul vopsit alb și tot la fel de mulți poate că am avut un moment de confuzie când am văzut ce avem în față. De ce sunt văruiți copacii și care este cea mai bună metodă de a o face.

Văruitul pomilor, printre treburile din vestita „curățenie de primăvară”

Curățenia de primăvară este la fel de importantă și pentru livezile din grădinile noastre, nu doar cea din case.

Odată cu venirea primăverii, livezile trebuie să fie curățate și stropirea sezonieră trebuie făcută. Înainte de văruirea pomilor, aceștia trebuie curățați de părțile uscate ale scoarței, dar și orice ouă de insecte care sunt în copac.

Recomandat este ca procesul de văruire să fie făcut înainte ca pomii să înflorească. Unii dintre grădinari aleg să văruiască copacii toamna, însă primăvara este considerată perioada cea mai bună, în special în luna Martie.

Varul are rolul de a proteja pomii de dăunătorii care pot depune ouă în scoarță, dar și de mușchi și licheni, potrivit .

Pomii pot fi curățați cu o perie de sârmă, iar văruirea acestora să fie realizată a doua zi. De altfel, este necesar să dăm pomii cu două straturi de var.

Pentru a crea cea mai bună variantă de var pentru copaci trebuie să aveți 50 de grame de aracet, 2 sau 3 kilograme de var stins, 250 de grame de sulfat de cupru ( sau 100 de grame de sare grunjoasă) și 10 kilograme de apă.