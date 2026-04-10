Elevii din România traversează în această perioadă vacanța de Paște, o pauză care marchează finalul penultimului modul și apropierea ultimului segment de cursuri. Calendarul școlar aduce din nou în prim-plan diferențele dintre ciclurile de învățământ, mai ales pentru clasele terminale.

Cum este organizată vacanța de Paște și revenirea la cursuri

Vacanța de din acest an școlar acoperă atât sărbătoarea catolică, cât și pe cea ortodoxă, ceea ce explică durata extinsă față de alte pauze similare. Elevii au intrat în pe 4 aprilie 2026 și revin oficial la cursuri începând cu miercuri, 15 aprilie.

Structura modulară a anului școlar, introdusă în ultimii ani, împarte cursurile în cinci perioade distincte, separate de vacanțe mai scurte, dar mai frecvente. Acest sistem schimbă ritmul obișnuit al școlii și influențează modul în care elevii și profesorii gestionează timpul educațional.

În unele cazuri, unitățile de învățământ pot folosi primele zile după vacanță pentru activități alternative, ceea ce înseamnă că reluarea efectivă a cursurilor poate varia ușor.

Cât durează ultimul modul și cine are un calendar diferit

Ultimul modul al anului școlar începe pe 15 aprilie 2026 și se întinde, în mod obișnuit, până pe 19 iunie, depășind nouă săptămâni de cursuri. Este cea mai lungă perioadă continuă de învățare din structura actuală.

Totuși, această durată nu este identică pentru toți elevii, deoarece clasele terminale beneficiază de un calendar adaptat examenelor naționale importante. Elevii de clasa a VIII-a și a XII-a încheie mai devreme cursurile, pentru a avea timp suficient de pregătire.

Când începe vacanța de vară pentru fiecare categorie de elevi

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală este programată pentru 19 iunie 2026, moment care marchează începutul vacanței de vară. În schimb, elevii de clasa a VIII-a finalizează cursurile pe 12 iunie, cu o săptămână mai devreme, scrie observatornews.ro.

Elevii din clasa a XII-a încheie și mai devreme, pe 4 iunie, deoarece probele examenului de încep pe 8 iunie. În același timp, Evaluarea Națională pentru clasa a VIII-a debutează pe 22 iunie, justificând diferențele din calendar.