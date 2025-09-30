a venit cu ploi și temperaturi scăzute. nu îl resimțim doar noi, oamenii, ci și plantele noastre, care pot fi afectate semnificativ de vremea de afară. Iată cum îți dai seama că a venit momentul potrivit să le aduci din nou în casă!

Când se face tranziția

Cel mai important lucru pe care poți să-l faci pentru plantele tale este să nu le lași să înghețe afară. Verifică prognoza meteo, iar, dacă vezi că noaptea temperaturile scad sub 12 grade Celsius, atunci știi că a venit momentul să muți plantele în casă.

Frigul îți poate distruge plantele. Cele tropicale și cele sensibile reacționează rapid la frig prin încetinirea creșterii sau căderea frunzelor. Cu cât le muți mai devreme, cu atât au timp să se adapteze fără șocuri.

Cum se face tranziția

Înainte de a aduce plantele în casă, asigură-te că îndepărtezi frunzele și tulpinile uscate, în primul rând. Apoi, curăță frunzele de praf cu apă călduță și inspectează solul. Așa te vei asigura că nu vei aduce insecte în casă.

Ulterior, alege un loc potrivit pentru planta ta. Acesta trebuie să fie luminat, fără curenți de aer și fără calorifer încins alături.

La ce să fii atent

Ai grijă la anumite plante care pot fi mai sensibile, avertizează Click. Acestea ar trebui mutate primele:

Ficus, dracaena, schefflera, yucca: nu suportă schimbările bruște; au nevoie de stabilitate.

Suculente și cactuși: iubesc lumina, dar se udă rar iarna.

Palmieri: necesită pulverizare frecventă; feriți rozeta de apă stătută.

Orhidee: vor lumină difuză și umiditate moderată.

Begonii și violete africane: preferă microclimat stabil, mai ales dacă le grupezi.

Ce să ții minte

În luna septembrie, ar trebui să reduci treptat timpul petrecut afară și să cauți locuri ideale în casă pentru plantele tale.

În luna octombrie, ar trebui deja să le muți. Replantează dacă e nevoie și redu udarea plantelor.

În lunile noiembrie-februarie, plantele intră în repaus. Așadar, udă minim și fără îngrășăminte.