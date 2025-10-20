În fiecare an, românii așteaptă cu nerăbdare momentul în care marile orașe ale țării se luminează și intră în spiritul sărbătorilor de iarnă. Și în 2025, atmosfera de poveste va începe încă din a doua jumătate a lunii noiembrie, atunci când primele târguri de Crăciun pentru vizitatori.

Luminițele colorate, mirosul de vin fiert, colindele, corurile de copii și produsele tradiționale vor transforma piețele centrale în puncte de atracție pentru localnici și turiști deopotrivă. Tot mai multe familii își planifică concediul de iarnă în funcție de aceste evenimente, semn că târgurile au devenit un adevărat fenomen turistic.

Când începe magia de iarnă la Brașov și București

Brașovul dă oficial startul sărbătorilor pe 30 noiembrie 2025, iar târgul va putea fi vizitat până pe 11 ianuarie 2026. Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și zona Rectorat vor fi decorate festiv, iar vizitatorii se vor bucura de concerte live, ateliere pentru copii și preparate tradiționale, de la cozonaci proaspeți până la kurtos kalacs și ciocolată caldă.

În București, magia Crăciunului revine în Piața Constituției. Târgul din Capitală va funcționa între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, iar organizatorii promit instalații luminose spectaculoase, zone pentru selfie, scenă pentru colinde și chiar posibilitatea de a-l întâlni pe Moș Crăciun într-un decor special amenajat pentru cei mici.

Ce surprize pregătește Craiova pentru ediția din 2025

Craiova intră printre primele în sezonul festiv, cu un târg programat între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Inspirat din povestea „Spărgătorul de Nuci”, evenimentul va pune accent pe decoruri tematice și spectacole stradale. Zonele pietonale vor fi transformate în culoare de lumini, iar patinoarul va rămâne una dintre atracțiile preferate ale copiilor.

Cum se pregătesc Sibiu și Timișoara pentru sărbători

La Sibiu, Piața Mare va fi din nou centrul emoției și al tradiției, între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026. Vizitatorii vor putea descoperi artizani locali, produse handmade, dar și specifice gastronomice inspirate din bucătăria transilvăneană.

Timișoara își deschide târgul pe 23 noiembrie 2025, iar până pe 7 ianuarie 2026, Piața Victoriei se va transforma într-un centru al distracției. Patinoarul, trenulețul de Crăciun, spectacolele pentru copii și concertele de seară vor anima atmosfera, atrăgând mii de vizitatori zilnic.