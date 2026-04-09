Vacanța de primăvară 2026 se încheie pe 14 aprilie, iar elevii se întorc la școală miercuri, 15 aprilie. Urmează ultimul modul al anului școlar.

Când revin elevii la școală după vacanța de primăvară

În perioadele în care elevii sunt în vacanță, traficul devine vizibil mai redus, motiv pentru care mulți români sunt interesați să afle când se încheie această pauză. Conform vacanța de primăvară se termină marți, 14 aprilie. Elevii vor reveni la cursuri începând de miercuri, 15 aprilie.

De ce este diferită revenirea din acest an

Spre deosebire de situațiile obișnuite, când într-o zi de luni, de această dată elevii se întorc în bănci la mijlocul săptămânii. Această schimbare poate influența ritmul de adaptare, fiind nevoie de o readaptare rapidă la programul zilnic și la activitățile școlare.

Pentru cei mai mulți elevi, vacanța de primăvară a venit la pachet cu sărbătorile de Paște, oferind un timp binevenit pentru relaxare și petrecerea timpului în familie.

Însă odată cu revenirea la cursuri, rutina zilnică se reia: teme, evaluări și activități specifice școlii.

Ce urmează după revenirea la cursuri

Întoarcerea elevilor în bănci marchează începutul ultimului modul al anului școlar, o etapă esențială pentru rezultatele finale. În această perioadă se încheie mediile și au loc evaluările importante, iar elevii din clasele terminale intră într-o etapă intensă de pregătire pentru examenele naționale.

Pentru ceilalți elevi, acest modul aduce apropierea de vacanța de vară și finalul anului școlar.