Vacanța de primăvară, pe cale să se încheie. Revenire atipică: Când se întorc elevii la școală

Ana Maria
09 apr. 2026, 08:51
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Vacanța de primăvară 2026 se încheie pe 14 aprilie, iar elevii se întorc la școală miercuri, 15 aprilie. Urmează ultimul modul al anului școlar.

Când revin elevii la școală după vacanța de primăvară

În perioadele în care elevii sunt în vacanță, traficul devine vizibil mai redus, motiv pentru care mulți români sunt interesați să afle când se încheie această pauză. Conform structurii anului școlar 2025-2026, vacanța de primăvară se termină marți, 14 aprilie. Elevii vor reveni la cursuri începând de miercuri, 15 aprilie.

De ce este diferită revenirea din acest an

Spre deosebire de situațiile obișnuite, când cursurile reîncep într-o zi de luni, de această dată elevii se întorc în bănci la mijlocul săptămânii. Această schimbare poate influența ritmul de adaptare, fiind nevoie de o readaptare rapidă la programul zilnic și la activitățile școlare.

Pentru cei mai mulți elevi, vacanța de primăvară a venit la pachet cu sărbătorile de Paște, oferind un timp binevenit pentru relaxare și petrecerea timpului în familie.

Însă odată cu revenirea la cursuri, rutina zilnică se reia: teme, evaluări și activități specifice școlii.

Ce urmează după revenirea la cursuri

Întoarcerea elevilor în bănci marchează începutul ultimului modul al anului școlar, o etapă esențială pentru rezultatele finale. În această perioadă se încheie mediile și au loc evaluările importante, iar elevii din clasele terminale intră într-o etapă intensă de pregătire pentru examenele naționale.

Pentru ceilalți elevi, acest modul aduce apropierea de vacanța de vară și finalul anului școlar.

Pe lângă reluarea cursurilor, perioada de după vacanța de primăvară vine și cu o serie de activități importante în unitățile de învățământ, inclusiv simulări, proiecte și evaluări curente. În multe școli, profesorii accelerează parcurgerea materiei pentru a finaliza programa la timp, ceea ce poate însemna un ritm mai intens pentru elevi. În același timp, părinții reiau programul obișnuit, odată cu revenirea copiilor la școală, iar traficul din marile orașe începe din nou să crească treptat.

