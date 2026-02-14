B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026

Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 13:03
Echinocțiul de primăvară 2026. Când trece România la ora de vară în 2026
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Ce semnifică echinocțiul de primăvară din punct de vedere astronomic
  2. Cum este resimțit fenomenul la latitudinile României
  3. Ce este un echinocțiu și de ce nu are o dată fixă
  4. Când trece România la ora de vară în 2026

România se pregătește pentru un reper astronomic important, care marchează oficial tranziția dintre anotimpuri și modifică vizibil durata zilelor. Pe 20 martie 2026, va avea loc echinocțiul de primăvară în întreaga emisferă nordică.

Ce semnifică echinocțiul de primăvară din punct de vedere astronomic

Echinocțiul apare atunci când Soarele ajunge exact deasupra ecuatorului Pământului, iar ziua și noaptea capătă durate aproape egale pe întreg globul. În acest moment, astrul traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică, poziție cunoscută sub denumirea de „punct vernal”.

Această configurație determină o mișcare diurnă a Soarelui de-a lungul ecuatorului ceresc, fenomen care produce echilibrul temporar dintre lumină și întuneric. Indiferent de latitudine, diferențele dintre zi și noapte devin minime, echinocțiul fiind un reper esențial în calendarul astronomic.

Cum este resimțit fenomenul la latitudinile României

La latitudinile medii ale României, situate în jurul valorii de 45 de grade, Soarele atinge o înălțime medie deasupra orizontului la momentul amiezii. În ziua echinocțiului, răsăritul are loc exact în punctul cardinal est, iar apusul se produce în punctul cardinal vest.

Din acest moment, durata zilei începe să crească progresiv, în timp ce nopțile se scurtează constant, proces care continuă până la solstițiul de vară. Această evoluție marchează intrarea oficială în sezonul cald din punct de vedere astronomic, potrivit Digi24.

Ce este un echinocțiu și de ce nu are o dată fixă

Echinocțiul, denumit și „echinox”, reprezintă momentul în care Soarele se află pe ecuatorul ceresc, egalizând aproape perfect durata zilei și a nopții. Intersecțiile dintre ecliptică și ecuatorul ceresc sunt numite puncte echinocțiale, iar poziția lor se modifică lent din cauza precesiei axei Pământului.

Din acest motiv, echinocțiile nu coincid mereu cu aceeași zi calendaristică, însă calendarul gregorian menține evenimentul în jurul datelor de 20 sau 21 martie. Această corecție permite corelarea anotimpurilor astronomice cu cele civile și sprijină studiile climatice și astronomice.

Când trece România la ora de vară în 2026

La câteva zile după echinocțiu, România va face trecerea la ora de vară, în noaptea de 28 spre 29 martie. Ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel încât ora 03:00 va deveni 04:00, accentuând percepția unor zile mai lungi.

