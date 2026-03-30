B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Capăt de drum pentru Europa Liberă în România. Platforma se închide după opt ani. Criza presei subvenționate

Capăt de drum pentru Europa Liberă în România. Platforma se închide după opt ani. Criza presei subvenționate

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 23:50
Radio Europa Libera source / photographer: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Cuprins
  1. Europa Liberă își închide platforma de știri
  2. Criza presei subvenționate
  3. Istoria Serviciului Român Europa Liberă

Europa Liberă închide platformele multimedia de știri dn România și din Bulgaria, ultimele articole urmând să fie publicate pe 31 martie. Măsura este determinată de problemele financiare, iar nu de performanețele editoriale.

Europa Liberă își închide platforma de știri

Ziua de 31 martie va fi ultima în care vor mai fi publicate articole pe platforma Europa Liberă România. Redacția se închide, nu din cauza performanțelor editoriale, ci ca urmare a unor factori externi, în special de natură financiară. Europa Liberă este finanțată din sumele alocate de Congresul SUA prin US Agency for Global Media (USAGM).

Potrivit unui articol publicat pe platformă, deși Congresul a aprobat fonduri pentru 2026, USAGM, care guvernează organizații media finanțate de SUA, nu a semnat un acord de finanțare pentru anul fiscal curent.  Închiderea serviciilor român și bulgar vine în contextul aprobării unui buget mai redus pentru Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) în exercițiul bugetar 2025/2026, care a început la 1 octombrie 2025.

Serviciul maghiar s-a închis deja în noiembrie 2025, iar conducerea RFE/RL nu exclude închiderea altor Servicii și alte concedieri de jurnaliști.

Închiderea platformei pune în discuție problema presei subvenționate de stat, aflată la dispoziția celor care asigură banii. Administrația Trump, care nu mai vede utilitatea serviciului a luat decizia să suspende finanțarea în 2025. Măsura a dus al concedieri măsură care a dus la concedieri și închiderea unor birouri.

Criza presei subvenționate

Ceea ce se întâmplă cu Serviciul Român Europa Liberă arată cât de precară este situația presei subvenționate de stat, după modele tradiționale. În acest context, televiziunea publică, Televiziunea Română (TVR), rămâne un caz aparte. Finanțată din bani publici, este constant criticată pentru lipsa de relevanță și dependența editorială de Putere. Audiențele scăzute nu justifică nici pe departe costurile ridicate de funcționare.

Dacă în trecut TVR se declara un serviciu public destinat informării echidistante, educării și culturalizării publicului, lucrurile s-au schimbat. Postul public și-a pierdut influența, odată cu apariția concurenței private. Iar extinderea serviciilor de internet, care oferă utilizatorilor acces la numeroase alternative, i-au dat lovitura decisivă. TVR este incapabilă să se reformeze și să se adapteze noilor ceințe din piața media.

Cu o criză similară s-a confruntat, în urmă cu câțiva ani și presa de limbă maghiară din Transilvania, subvenționată de guvernul Orban. Statul controlează, în Ungaria, direct sau indirect, aproape 80% din media. Acest model a fost exportat și în Transilvania, unde guvernul de la Budapesta a investit peste 20 de milioane de euro în presa de limbă maghiară. Investițiile de stat nu au creat instituții sustenabile, iar odată cu reducerea finanțării, sute de jurnaliști și-au pierdut locurile de muncă, iar structurile media s-au prăbușit rapid.

Concluzia, pornind de la cazul Europa Liberă este că presa subvenționată de stat, care nu obține venituri din alte surse, este mereu la dispoziția celor care îi asigură finanțarea. Iar o redacție organizată astfel, chiar dacă servește interesului public, nu este imună la constrângeri bugetare sau la influențe politice. În lipsa unor mecanisme transparente și stabile de finanțare, acest tip de mass-media nu poate rezista în piață.

Istoria Serviciului Român Europa Liberă

Serviciul Român Europa Liberă a fost lansat pe 14 iulie 1950 , în contextul Războiului Rece, pentru contracararea propagandei comuniste din spatele Cortinei de Fier. Stația de radio a devenit operațională pe 1 mai 1951, cu transmisiuni zilnice de la München, fiind principala sursă independentă de știri pentru cetățenii statelor comuniste. Dictatorul Nicolae Ceaușescu vorbea despre „cel mai rău coșmar”.

După aderarea României la UE în 2007 și NATO în 2004, stația de radio destinată României a fost închisă. Președintele de atunci al RFE/RL, Jeff Gedmin, a argumentat că România are o democrație solidă cu presă liberă. Emisiunile zilnice de 24/7 s-au oprit pe 1 august 2008 după 58 de ani.

Serviciul a fost redeschis în 2019, după zece ani, ca răspuns la declinul indicilor de libertate a presei din țară. România a coborât pe locul 47 în Indicele RSF al Libertății Presei în 2018 (de pe 43 în 2017). Pe 14 ianuarie 2019, sub coordonarea Sabinei Fati,  a fost lansată platforma multimedia romania.europalibera.org cu știri, reportaje și analize.

Ulterior, echipa s-a dublat, iar conținutul s-a diversificat în zona video, a jurnalismului de teren și investigațiilor. Potrivit monitorizării MediaTrust, în 2025, Europa Liberă a fost a treia cea mai citată platformă online din România. Finanțarea a fost asigurată sub formă de grant USAGM, aprobat de Congresul SUA.

Tags:
