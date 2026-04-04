B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Captură impresionantă în Mehedinți: 30 kg de cocaină, ascunse într-un TIR din Turcia. Drogurile ar valora în jur de trei milioane de euro (FOTO)

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 20:20
Sursă Foto: diicot.ro
Cuprins
  1. Cum au ajuns 30 de kilograme de cocaină într-un TIR oprit în Mehedinți
  2. Ce s-a întâmplat cu șoferul prins cu drogurile

Descoperire spectaculoasă în Mehedinți! Polițiștii au interceptat un TIR venit din Turcia în care au găsit nu mai puțin de 30 de kilograme de cocaină. Valoarea drogurilor este estimată la aproximativ trei milioane de euro.

Cum au ajuns 30 de kilograme de cocaină într-un TIR oprit în Mehedinți

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Mehedinți, au documentat o activitate infracțională. Este vorba despre un bărbat de 45 de ani, cetățean turc. Acesta este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

La data de 3 aprilie 2026, bărbatul se afla la volanul unui ansamblu rutier de transport marfă venit din Turcia. Acesta a fost prins în flagrant în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de cocaină.

„Substanța interzisă, împărțită în 33 de pungi a fost descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genți”, a transmis DIICOT.
Șoferul TIR-ului, cetățean turc, a fost reținut imediat după captură. Acesta este cercetat pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc.

Ancheta nu s-a desfășurat doar la nivel local, ci a implicat o colaborare extinsă cu autorități judiciare din Uniunea Europeană.

Tags:
