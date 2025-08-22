B1 Inregistrari!
Captură pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit autoritățile în bagajele a doi români care veneau din Dubai

Selen Osmanoglu
22 aug. 2025, 10:28
Sursa foto: Freepik

Polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali de pe Aeroportul Internațional București Henri Coandă au descoperit o cantitate uriașă de țigări în bagajele a doi români care veneau din Dubai. Aceștia încercau să introducă ilegal în țară țigările.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cum au fost prinși românii

Ce s-a întâmplat

Doi români au fost prinși cu 2.700 de pachete de țigări ascunse în bagaje, pe Aeroportul Henri Coandă.

„În data de 22.08.2022, în jurul orei 02.40, la Punctul de Trecere a Frontierei Aeroportul Internațional Henri Coandă s-au prezentat pentru a intra în țară, cu o cursă din direcția Dubai, două persoane, un bărbat și o femeie, ambii cetățeni români, în vârstă de 20, respectiv 21 de ani”, a precizat Poliția de Frontieră într-un comunicat, conform Știrile ProTv.

Cum au fost prinși românii

Cei doi au luat-o pe culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au nimic de declarat.

În urma unei analize de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au decis să efectueze un control detaliat asupra bagajelor.

„Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unui control amănunțit asupra bagajelor de cală ale acestora, în urma căruia au fost descoperite, nedeclarate, în geamantanele de dimensiuni mari, o cantitate semnificativă de țigări. În urma inventarierii au rezultat 2.700 de pachete cu țigări (54.000 țigarete), de proveniență extra comunitară”, scrie în comunicat.

În urma acestora, țigările au fost reținute, iar în cauză va fi sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

