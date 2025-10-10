B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Captură record în Portul Constanța. Poliția a descoperit aproape un miliard de euro în bancnote false (Galerie foto)

Captură record în Portul Constanța. Poliția a descoperit aproape un miliard de euro în bancnote false (Galerie foto)

Adrian Teampău
10 oct. 2025, 16:24
Captură record în Portul Constanța. Poliția a descoperit aproape un miliard de euro în bancnote false (Galerie foto)
+ 6 poze | Vezi galeria
Captură de bancnote false Sursa foto: Poliția de Frontieră
Cuprins
  1. Captură de un miliard de euro în Portul Constanța
  2. Acțiune coordonată la nivel european

Aproape un miliarde de euro, în bancnote false, au fost descoperite de poliția de frontieră în Portul Constanța Sud. Potrivit autorităților banii proveneau din Turcia sau din China comunistă.

Captură de un miliard de euro în Portul Constanța

Poliția a făcut o captură record, de bancnote false, în Portul Constanţa Sud. Aproximativ un miliard de euro, mai exact 960 de milioane de euro, adică 4,8 milioane de bancnote contrafăcute au fost descoperite de agenții Poliției Române și ai Autorității Vamale Române. Potrivit autorităților, bancnotele erau ambalate în 160 de colete.

„În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, a anunțat Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, în 40 de cutii se aflau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie. În alte 20 de cutii erau depozitate 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), de asemenea fără serie. Bancnotele contrafăcute, aproape un miliard de euro, au fost ridicate de autorități în cadrul anchetei.

„Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis Autoritatea Vamală Română.

Acțiune coordonată la nivel european

Captura bancnotelor contrafăcute în valoare de aproape un miliard de euro a fost realizată de o echipă a Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română. A fost vorba despre o operațiune internaţională, DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către EUROPOL.

Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene. Sursa de proveniență a bancnotelor false în valoare de un miliard de euro provin din țări precum China, Turcia, etc.

Ancheta este derulată de autoritățile române sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.

Tags:
Citește și...
A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
Eveniment
A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
Eveniment
Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
Genomica dentară, explicată de experții DENT ESTET: Diagnostic mai precis și tratamente sigure cu ajutorul testelor genetice
Eveniment
Genomica dentară, explicată de experții DENT ESTET: Diagnostic mai precis și tratamente sigure cu ajutorul testelor genetice
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Eveniment
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
Eveniment
Diana Buzoianu, amenințată la Baia Mare de un bărbat revoltat: „Nu ieșiți de aici!”. A intervenit rapid jandarmeria. Ce s-a întâmplat cu ministrul Mediului (VIDEO)
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
Eveniment
Marius Keseri, toboșarul Direcția 5, a fost înmormântat. Cine a mers să-i aducă un ultim omagiu
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
Eveniment
Președintele CCR: „Securitatea fără libertate este tiranie, iar libertatea fără securitate este haos”
Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (GALERIE FOTO, VIDEO)
Eveniment
Tensiuni la Congresul UDMR de la Cluj-Napoca: Imnul Ținutului Secuiesc a provocat reacții dure. Grindeanu a părăsit sala în acel moment (GALERIE FOTO, VIDEO)
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
Eveniment
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Eveniment
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Ultima oră
17:14 - Un celebru comentator sportiv a încetat tragic din viață, la 52 de ani. Ce i-a adus sfârșitul
16:40 - Un bărbat a pretins timp de două decenii că este orb pentru a încasa pensie. Cum a ieșit la iveală adevărul
16:37 - Newsweek: Extremiștii ar putea conduce Franța, singura țară UE cu arme nucleare. Coșmarul Bruxelles-ului
16:27 - 5 greșeli care scurtează viața anvelopelor de iarnă – și cum le poți evita
16:14 - A fost pusă piatra de temelie a Clinicii de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, un proiect coordonat de către Fundația Metropolis și susținut de Primăria Sectorului 4 (GALERIE FOTO)
15:58 - Oana Roman, mărturisiri din suflet. Care sunt cele mari trei dorințe ale sale
15:42 - Casa Albă, reacție dură după ce Donald Trump a ratat Premiul Nobel pentru Pace. Ce acuzații aduce un oficial la adresa Comitetului Nobel
15:29 - Cum să îți tonifici corpul fără saltea și fără dureri de spate? Iată câteva exerciții eficiente
15:17 - Genomica dentară, explicată de experții DENT ESTET: Diagnostic mai precis și tratamente sigure cu ajutorul testelor genetice
14:59 - WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație