Aproape un miliarde de euro, în bancnote false, au fost descoperite de poliția de frontieră în Portul Constanța Sud. Potrivit autorităților banii proveneau din Turcia sau din China comunistă.

Captură de un miliard de euro în Portul Constanța

Poliția a făcut o captură record, de bancnote false, în Portul Constanţa Sud. Aproximativ un miliard de euro, mai exact 960 de milioane de euro, adică 4,8 milioane de bancnote contrafăcute au fost descoperite de agenții Poliției Române și ai . Potrivit autorităților, bancnotele erau ambalate în 160 de colete.

„În urma cooperării instituţionale D.C.C.O. – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de moneda cu Biroul Vamal de Frontieră Otopeni şi Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, la data de 10 octombrie 2025, în portul Constanţa Sud, au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”, a anunțat Autoritatea Vamală Română.

Potrivit sursei citate, în 40 de cutii se aflau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie. În alte 20 de cutii erau depozitate 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), de asemenea fără serie. Bancnotele contrafăcute, aproape un miliard de euro, au fost ridicate de autorități în cadrul .

„Activităţile au fost desfăşurate într-o echipă complexă formată din ofiţerii Oficiului Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov şi ai Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali”, a mai transmis Autoritatea Vamală Română.

Acțiune coordonată la nivel european

Captura bancnotelor contrafăcute în valoare de aproape un miliard de euro a fost realizată de o echipă a Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Oficiul Naţional Central pentru combaterea falsurilor de monedă în parteneriat cu Autoritatea Vamală Română. A fost vorba despre o operațiune internaţională, DECOY III, sub egida EMPACT, coordonată la nivel european de către .

Operaţiunea vizează identificarea de colete suspecte ce conţin bancnote contrafăcute ce pătrund pe teritoriul Uniunii Europene. Sursa de proveniență a bancnotelor false în valoare de un miliard de euro provin din țări precum China, Turcia, etc.

Ancheta este derulată de autoritățile române sub supravegherea de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu.