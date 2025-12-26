Un carambol cu 10 mașini implicate a avut loc vineri, pe Drumul Expres Craiova – Pitești (DX 12), în zona localității Optași Măgura. 27 de persoane se aflau în mașini, trei necesitând îngrijiri medicale. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a activat Planul Roșu de Intervenție.

Ce forțe intervin la fața locului

„La fața locului, echipajele operative ale ISU Olt intervin cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială pentru primă intervenție și mai multe ambulanțe din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Din cadrul ISU Argeș acționează o autospecială de stingere, un echipaj SMURD, o autospecială pentru victime multiple, o autospecială pentru descarcerare și două echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță Argeș”, a transmis .

Accidentul a avut loc pe sensul de mers Piteşti – Slatina.

ISU a mai anunțat că trei persoane necesită îngrijiri medicale.