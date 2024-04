Care este clasamentul celor mai bogați români din revista Forbes

România se mândrește cu șase miliardari în , care a fost publicat recent. Aceștia sunt Daniel Dines, Ion Ţiriac, fraţii Dragoş şi Adrian Pavăl, Ion Stoica şi Matei Zaharia și au împreună o avere impresionantă de 10,6 miliarde de dolari.

Revista Forbes a publicat marți lista miliardarilor lumii, în care șase dintre aceștia sunt români: Daniel Dines – fondatorul UiPath, frații Pavăl – cofondatorii Dedeman, Ion Țiriac – om de afaceri, Ion Stoica – cofondator Databricks, Matei Zaharia – cofondator Databricks, potrivit .

Ce avere au cei mai bogați români

Cel mai bogat român în acest clasament este Daniel Dines, fondatorul și CEO al UiPath, gigantul tehnologic românesc. Averea sa impresionantă de 2,7 miliarde de dolari îl plasează la locul 1.238 în clasamentul global al miliardarilor Forbes. Dines a reușit să își consolideze poziția în top datorită succesului UiPath, care a fost listat pe bursa din New York în 2021.

un nume venerat în istoria tenisului și în lumea afacerilor, se află printre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 2,1 miliarde de dolari. Țiriac ocupă locul 1.545 în clasamentul Forbes în care a intrat prima dată în 2019, în prezent fiind un om de afaceri în domenii precum bancar, asigurări, imobiliare și auto.

Dragos Pavăl, în vârstă de 57 de ani, este al treilea cel mai bogat român din revista Forbes. Acesta ocupă poziția 1.623 în clasamentul în care a intrat în 2022, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari. Cofondatorul firmei de bricolaj Dedeman are în prezent o avere estimată de 2 miliarde de dolari.

Fratele său, Adrian Pavăl, în vârstă de 55 de ani și cofondator al Dedeman, se alătură listei miliardarilor cu o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, ocupând locul 2.152 în topul Forbes. El a intrat în clasament în 2022, inițial cu o avere de un miliard de dolari, care a crescut la 1,1 miliarde de dolari în 2023 și a ajuns la 1,4 miliarde de dolari în 2024.

Ion Stoica, în vârstă de 59 de ani, se numără printre miliardarii României, ocupând poziția a cincea în clasament. El este cofondator și președinte executiv al startup-ului de software Databricks, evaluat la suma de 38 de miliarde de dolari în august 2021. Cei mai cunoscuți investitori ai companiei sale sunt Microsoft și Amazon. Stoica se clasează pe poziția 2.410 în clasamentul Forbes, cu o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari, o valoare similară cu cea din anul precedent.

La aceeași poziție în clasamentul Forbes, 2.410, se regăsește și partenerul său de afaceri, Matei Zaharia, în vârstă de 38 de ani. Zaharia este cofondator și director de tehnologie al startup-ului de software Databricks și are o avere estimată la 1,2 miliarde de dolari.

Povestea din spatele miliardarilor români

Dines a absolvit Universitatea din București, iar în prezent trăiește în New York. Acesta a intrat în revista Forbes în 2020, iar averea sa a crescut în ultimul an cu 1,1 miliarde dolari. Succesul l-a atins în 2021, același an când firma sa a fost listată la bursă, când averea sa a fost evaluată la 6 miliarde de dolari.

Frații Pavăl au pornit afacerea în 1992, cu o singură locație în Bacău, iar de atunci au extins-o la 57 de magazine, cu o cifră de afaceri de 2 miliarde de dolari. Gama lor de produse cuprinde aproximativ 60.000 de articole, de la unelte și materiale de construcții la mobilier și electrocasnice. Pe lângă activitatea lor principală, frații Pavăl dețin și acțiuni în diverse companii românești listate la bursă, precum și un portofoliu de proprietăți imobiliare în Capitală și Cluj-Napoca.

Ion Stoica a fost CEO-ul inițial al Databricks de la înființarea sa în 2013 până la începutul anului 2016, moment în care a cedat poziția cofondatorului Ali Ghodsi. Înainte de a se implica în proiectul Databricks, Stoica a fost cofondatorul startup-ului de streaming video Conviva. În plus, acesta este și profesor de informatică la UC Berkeley.

Zaharia a obținut un doctorat la Universitatea Berkeley din California și fiind absolvent al Universității Waterloo. Zaharia este cunoscut ca fiind unul din fondatorii popularului motor de analiză Apache Spark.