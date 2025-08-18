B1 Inregistrari!
Care este fructul perfect pentru sănătatea digestivă. Sfatul unui medic de la Harvard

Răzvan Adrian
18 aug. 2025, 21:28
Care este fructul perfect pentru sănătatea digestivă. Sfatul unui medic de la Harvard
Sursa foto: Pixabay

Un medic celebru cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram a dezvăluit care este fructul „campion absolut” pentru un tranzit sănătos și o floră intestinală de invidiat. Surpriză totală este că nu e nici mărul, nici strugurele. Află aici care este fructul cu cele mai bune ingrediente

Cuprins:

  • Cine este doctorul care a făcut topul fructelor pentru sănătatea intestinului
  • Fructul care primește nota 10 din 10 – mic, dar cu puteri uriașe
  • Cum au fost clasate celelalte fructe: de la rodie și kiwi la banane și struguri
  • De ce e controversată lista
  • Alte beneficii nebănuite ale fructelor de top
  • Ce trebuie să știi despre sucuri, fructe uscate și variantele congelate

Cine este doctorul care a făcut topul fructelor pentru sănătatea intestinului

Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard și Stanford, are peste un milion de urmăritori pe Instagram, unde oferă sfaturi ușoare pentru o digestie sănătoasă. Într-un videoclip popular, el a evaluat fructele de la 1 la 10 în funcție de beneficiile lor pentru intestin, potrivit womanandhome.

Fructul care primește nota 10 din 10 – mic, dar cu puteri uriașe

Afinele sunt cele mai bune! Medicul le-a dat nota maximă deoarece sunt bogate în fibre și antioxidanți, ajută la reducerea inflamației și hrănesc bacteriile „bune” din intestin.

Cum au fost clasate celelalte fructe: de la rodie și kiwi la banane și struguri

  • Afine – 10
  • Rodie – 9
  • Kiwi – 8
  • Mere – 7
  • Pere – 6
  • Banane ușor verzi – 5
  • Pepene – 4
  • Portocale – 3
  • Struguri – 2
  • Banane foarte coapte – 1

De ce e controversată lista

Unii utilizatori de internet s-au bucurat să afle că afinele sunt „aur pentru intestine”. Alții au spus că merele sau strugurii au primit o evaluare atât de mică, deși sunt văzute ca fructe sănătoase. O posibilă explicație ar fi că coaja mărului, care este bogată în pectină, poate provoca balonare la unele persoane.

Alte beneficii nebănuite ale fructelor de top

Dr. Sethi a spus într-un alt video că afinele împreună cu nucile sunt bune și pentru creier. Polifenolii și omega-3 colaborează eficient pentru a proteja funcțiile cognitive.

Ce trebuie să știi despre sucuri, fructe uscate și variantele congelate

Afinele nu sunt mereu ieftine sau ușor de găsit. Variantele congelate reprezintă o opțiune accesibilă și sănătoasă, ideale pentru smoothie-uri și micul dejun.

Pe de altă parte, sucurile sau fructele uscate din comerț pot pierde din nutrienți dacă au adaos de zahăr.

