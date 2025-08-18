Un medic celebru cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram a dezvăluit care este fructul „campion absolut” pentru un tranzit sănătos și o floră intestinală de invidiat. Surpriză totală este că nu e nici mărul, nici strugurele. Află aici care este fructul cu cele mai bune ingrediente
Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard și Stanford, are peste un milion de urmăritori pe Instagram, unde oferă sfaturi ușoare pentru o digestie sănătoasă. Într-un videoclip popular, el a evaluat fructele de la 1 la 10 în funcție de beneficiile lor pentru intestin, potrivit womanandhome.
Afinele sunt cele mai bune! Medicul le-a dat nota maximă deoarece sunt bogate în fibre și antioxidanți, ajută la reducerea inflamației și hrănesc bacteriile „bune” din intestin.
Unii utilizatori de internet s-au bucurat să afle că afinele sunt „aur pentru intestine”. Alții au spus că merele sau strugurii au primit o evaluare atât de mică, deși sunt văzute ca fructe sănătoase. O posibilă explicație ar fi că coaja mărului, care este bogată în pectină, poate provoca balonare la unele persoane.
Dr. Sethi a spus într-un alt video că afinele împreună cu nucile sunt bune și pentru creier. Polifenolii și omega-3 colaborează eficient pentru a proteja funcțiile cognitive.
Afinele nu sunt mereu ieftine sau ușor de găsit. Variantele congelate reprezintă o opțiune accesibilă și sănătoasă, ideale pentru smoothie-uri și micul dejun.
Pe de altă parte, sucurile sau fructele uscate din comerț pot pierde din nutrienți dacă au adaos de zahăr.