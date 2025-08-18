Vacanțele nu sunt doar pentru poze și relaxare. Cercetările arată că ele pot fi adevărate elixire pentru minte, reducând stresul și aducând fericire instant.

Vacanțele – mai mult decât o pauză

Cine ar fi crezut că o simplă decizie de a lua bagajul și a pleca într-o mini-aventură poate fi un adevărat remediu pentru sănătatea mentală.

Studiile recente arată că vacanțele reduc depresia și anxietatea, îmbunătățesc starea de bine și fac oamenii mai fericiți.

Un studiu realizat de University of East Anglia a descoperit că persoanele care pleacă în vacanță de cel puțin două ori pe an au un risc cu până la 30% mai mic de a experimenta simptome de depresie, conform .

În plus, cercetătorii au observat că cei care călătoresc frecvent au o stimă de sine mai mare și sunt mai mulțumiți de viața lor.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, călătoria „contribuie la sănătatea fizică și mentală, oferind plăcere, relaxare și stimulare intelectuală”, potrivit sursei citate

Cum ne ajută aventura, adrenalina și buna dispoziție

Călătoria presupune să părăsești zona de confort și să experimentezi lucruri noi. Această avalanșă de noutăți activează mintea, scade stresul și oferă satisfacție personală.

În plus față de relaxare, noi contribuie la dezvoltarea și la autocunoaștere. Prin descoperirea altor culturi și locuri, oamenii reușesc să se cunoască mai bine și să se simtă împliniți.

Cercetările arată clar cum călătoria nu este doar o plăcere, ci o terapie pentru minte și suflet. Prin alegerea activităților potrivite și integrarea călătoriei într-un stil de viață sănătos, efectele pozitive asupra stării mentale sunt la cote maxime.