Care sunt beneficiile grapefruitului și ce minerale conține. De ce trebuie evitat de anumite persoane

Studiile din ultimii ani au arătat că grapefruitul are foarte multe beneficii pentru sănătate, fiind un aliment foarte hrănitor. Acesta are un conținut mare de vitamina C, potasiu și fibre, substanțe care joacă un rol important în menținerea sistemul imunitar și cardiovascular.

Grapefruitul este un fruct cu multe beneficii

Grapefruitul este o sursă excelentă de , potasiu și fibre, însă poate interacționa cu anumite medicamente, de aceea este important să vă consultați medicul înainte de a consuma acest fruct.

și licopenul sunt de antioxidanți care se găsesc în mod natural în grapefruit. Vitamina C este un nutrient care susține procesul de vindecare a organismului, potrivit Mayo Clinic. Licopenul are proprietăți antiinflamatorii și există un număr tot mai mare de studii care arată că are potențialul de a lupta împotriva cancerului.

Cum poate ajuta grapefruitul la slăbit

Potrivit Healthline, potasiul din grapefruitul poate ajuta la moderarea tensiune arteriale, îmbunătățind sănătatea cardiovasculară. Grapefruitul este bogat în fibre, ceea ce poate ajuta la slăbit deoarece oferă senzația de sațietate, potrivit

Comparativ cu multe alte fructe, grepfrutul se situează în partea inferioară a scării indicelui glicemic, ceea ce înseamnă că are un impact mai redus asupra nivelului de zahăr din sânge, explică Palinsky-Wade, dietetician autorizat, autor al cărții „2-Day Diabetes Diet”. De asemenea, pentru cei care se confruntă cu rezistență la insulină sau cu diabet de tip doi, acest aspect este deosebit de important.