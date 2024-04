Care sunt factorii care declașează apariția alergiilor chiar și la o vârstă înaintată?

sunt una din problemele cu care se confruntă multe persoane, iar potrivit specialiștilor, creșterea numărului de alergii este determinat de factorii externi, precum poluarea și schimbările climatice.

Care sunt cele mai comune alergii?

Perioadele din an în care foarte multe persoane sunt sunt primăvara, când mulți sunt afectați de polenul de arbori, lunile mai și iunie când apar alergiile la polenul de graminee, dar și în lunile august și septembrie, când predomină alergiile la ambrozie.

Cele mai întâlnite simptome la aceste alergii sunt rinita, rinoconjunctivita, lăcrimarea de ochi, înfundarea de nas și imposibilitatea de a respira mai ales pe timpul nopții, potrivit

„Mulți adulți asta mă întreabă. Cum de atâția ani nu am avut nimic și acum sunt alergic? Da, este perioada în care sistemul imun a început să recunoască sub forma aceasta de hiperreactivitate alergenul, până produce destui anticorpi încât să determine reacția alergică. Numărul de persoane alergice a crescut, se știe că tot al patrulea european are o formă de alergie și se prevede că tot al doilea va avea această afecțiune. Putem considera alergiile o provocare a secolului 21”, a explicat dr. Carmen Panaitescu, medic primar alergolog.

Când apar alergiile?

Cele mai întâlnite cazuri apar de la vârste mici, de la câteva luni până la 3-5 ani. Ulterior, acestea pot să rămână și când persoanele ajung la vârsta adultă, deoarece riscul de sensibilizare a crescut mult mai mult în ultimii ani, datorită schimbărilor climatice și a poluării.

Persoanele care au alergii devin sensibile la diverse lucruri care ne înconjoară, precum polenul sau mucegaiul, praful din casă sau părul animalelor de companie.