Care sunt simptomele noii variante COVID XE?

Noua variantă COVID XE se răspândește cu repeziciune. Mutația virală, care este o încrucișare între cele mai cunoscute două tulpini ale Omicron, BA.1 (tulpina originală) și BA.2 (tulpina mai infecțioasă), a fost detectată pentru prima dată în Marea Britanie pe 19 ianuarie 2022, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, iar până în luna aprilie, au fost confirmate 600 de cazuri.

Din primele analize reiese că XE înregistrează o creștere a ratei de infectare cu peste 10% față de varianata Omicron BA.2.

Simptomele COVID XE includ secreții nazale abundente, strănut și dureri în gât, față de tuse, febră și pierderea mirosului sau a gustului. Deși este similară cu Omicron, cei mai mulți dintre pacienții testați pozitiv până acum o confundă cu o răceală ușoară, potrivit

