Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri"

Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”

Ana Maria
29 dec. 2025, 10:12
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: Vor fi multe descoperiri
Sursa foto: Facebook / @Carmen Harra
Cuprins
  1. Carmen Harra a făcut noi previziuni. Cum va evolua economia în 2026
  2. Carmen Harra a făcut noi previziuni. Ce schimbări aduce 2026 în domeniul Sănătății
  3. Ce mesaj transmite Carmen Harra despre situația medicală actuală în România
  4. Carmen Harra a făcut noi previziuni. Cum va influența 2026 relațiile și viața personală
  5. Ce mesaj a transmis Carmen Harra despre energiile anului 2026

Carmen Harra a făcut noi previziuni pentru anul 2026. Ea a dezvăluit că anul ce urmează nu va fi unul obișnuit, ci un moment de resetare profundă.

„2026 e un an de început, pentru că pică pe cifra 1. Începe cu o nouă vibrație. Omenirea este însă într-o stare general conflictuală, dar în 2026 se deschide un portal pentru următorii nouă ani fatidici, până în 2035, în care viața pe pământ se schimbă din multe puncte de vedere.”, a spus ea potrivit Cancan.

În acest context, România se află într-o perioadă de transformări politice majore:

„Românii vor să schimbe ceva radical și, din punctul ăsta de vedere, politic anul ăsta schimbă multe lucruri într-un mod incredibil în România. Este un an marcat de scandaluri în justiție, în coaliția de guvernare. Noul primar o să încerce să facă niște lucruri bune, doar că toată pleiada politică poate să cadă în 2026. E un nou început cu alți oameni.”, a mai adăugat Carmen Harra.

Carmen Harra a făcut noi previziuni. Cum va evolua economia în 2026

Pe plan economic, situația începe să se stabilizeze treptat.

„Încep să se echilibreze bugetele, să se negocieze multe lucruri în economie și se balansează puțin lucrurile. Ratele bancare se temperează și ele puțin, băncile dau mai multe oferte de structurare, salariile încet, încet vor crește, dar, din păcate și prețurile”, explică Carmen Harra.

Totodată, digitalizarea va deveni esențială în viața financiară a oamenilor.

„Digitalizarea este aspectul numărul unu al anului 2026. Banii devin electronici, ba chiar constatăm că suntem aproape obligați să folosim numai bani electronici. Programele online devin mai frecvente, totul se face online, totul devine digital.”, a mai precizat ea.

Carmen Harra a făcut noi previziuni. Ce schimbări aduce 2026 în domeniul Sănătății

Anul 2026 va fi unul revoluționar și în medicină. Carmen Harra vorbește despre terapii inovatoare și progrese majore:

„Vor fi multe descoperiri în domeniul medical, descoperiri în tratarea cancerului. Vor fi descoperiri uluitoare, terapia CRISPR care duce la descoperirea ereditară a bolilor, în special a cancerului. Cel mai extraordinar lucru al omenirii este trecerea spre crearea de organe. Omenirea va trăi vieți mult mai lungi și începem să constatăm asta din 2026.”

Ce mesaj transmite Carmen Harra despre situația medicală actuală în România

În contextul recentelor cazuri confirmate de lepră în România, Carmen Harra transmite un mesaj liniștitor: „Nu există nicio lepră, nu există nimic, nu. Dimpotrivă, la capitolul medical sunt descoperiri în favoarea oamenilor.”

Carmen Harra a făcut noi previziuni. Cum va influența 2026 relațiile și viața personală

Din punct de vedere relațional, 2026 este un an favorabil pentru noi începuturi.

„E un an foarte bun pentru începuturi de relații, început de noi afaceri, deci tot ce este nou. Per total, anul ăsta este încurajator pentru iubire, pentru noi cupluri și în special pentru căsătorie. E an bun să pornești la drum cu un partener nou de viață. Adică chiar dacă ai traversat o perioadă proastă de despărțire, însingurare, divorțuri, anul ăsta îți deschide o poartă, da. Anul ăsta e important așa cum îl începi, marchează 9-12 ani din evoluția umanității. Deci anul ăsta are o importanță mult mai mare decât următorii 7-8 ani.”, a mai spus prezicătoarea.

Ce mesaj a transmis Carmen Harra despre energiile anului 2026

După doi ani plini de provocări, 2026 aduce o energie nouă, pozitivă, care ne îndeamnă să privim cu speranță spre viitor.

„Iată că ar trebui să fim bine, după doi ani, zic eu, destul de dificili. Anul 2024-2025 a fost un an karmic și un an de închiere în care au fost bătălii, războaie. În sfârșit intrăm într-o perioadă în care simțim un pic de lumină, ne îndreptăm spre o vibrație mai pozitivă, pentru că anul este bun. Românii încep să prindă aripi și mulți dintre cei plecați peste hotare se vor întoarce. E un an de început, e un an cu o conotație mai pozitivă decât ultimii nouă ani. E un an care aduce schimbări majore pe tabla de șah peste noapte. România e pregătită undeva să-și facă dreptate, în sfârșit!”, conchide Carmen Harra.

