Carmen Harra, despre 2026: un an al schimbărilor și vești bune pentru România

Selen Osmanoglu
15 dec. 2025, 14:09
Sursa Foto: facebook -Carmen Harra
Cuprins
  1. Previziuni pentru România și omenire
  2. Viața personală și sărbătorile de iarnă
  3. Proiecte și cărți noi
  4. Previziuni despre Ilie Năstase

Numerologul și psihologul Carmen Harra (70 de ani) estimează că anul 2026 va aduce vești bune și schimbări pozitive, atât pentru România, cât și pentru omenire. Potrivit acesteia, anul 1 din punct de vedere numerologic marchează un nou început, chiar dacă provocările economice și politice vor continua.

Previziuni pentru România și omenire

Carmen Harra consideră că 2026 reprezintă un an de transformări și oportunități.

„Anul 1 înseamnă pentru multă lume un nou început. Chiar dacă conflictele politice continuă, prețurile cresc și piața imobiliară rămâne ridicată, omenirea percepe o rază de lumină și o posibilitate de a se îndrepta către un viitor mai bun”, explică Harra, pentru Click.

Ea subliniază că următorii șapte- opt ani vor aduce o frecvență diferită, în care oamenii vor fi mai conștienți de stările lor emoționale și de modul în care acestea influențează realitatea.

Viața personală și sărbătorile de iarnă

Harra se va bucura de sărbători alături de fiica sa, Alexandra, și de nepoțica sa, și va respecta principiile postului intermitent pe care le practică de ani de zile.

„De Crăciun nu îmi voi refuza nicio poftă, deși nu mai mănânc carne de mult timp”, a declarat ea.

Referitor la vestimentație, aceasta spune: „Mă îmbrac totdeauna în culori cu vibrație pozitivă, asociind fiecare culoare cu o emoție. Abia aștept să port una dintre rochiile mele preferate de Revelion, la o petrecere în America.”

Proiecte și cărți noi

La începutul anului 2026, Carmen Harra va lansa cartea „Tu ești ceea ce simți”, care tratează impactul emoțiilor asupra vieții și acțiunilor noastre.

„Niciodată nu e prea târziu să începi un nou ciclu de viață”, afirmă numerologul, care plănuiește să revină și în România în 2026 pentru întâlniri și proiecte.

Previziuni despre Ilie Năstase

Carmen Harra a comentat și asupra vieții personale a fostului tenismen Ilie Năstase.

Ea susține că divorțul de Ioana Năstase va avea loc la începutul anului 2026, după cinci ani de relație: „Năstase nu rămâne cu această femeie. Le doresc fiecăruia să găsească un alt început.”

