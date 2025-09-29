B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori

Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori

Adrian Teampău
29 sept. 2025, 13:47
Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
Cartea Electronică de Identitate sursa foto: carteadeidentitate.gov.ro/
Cuprins
  1. Ce problemă are cartea electronică de identitate
  2. Cum au rezolvat autoritățile situația
  3. Cum se folosește aplicația pentru cartea electronică de identitate

Cartea electronică de identitate a intrat în vigoare de câteva luni în toate județele țării, astfel că numeroși români au intrat în posesia documentului, cu toate acestea, autoritățile par să fi fost luate prin surprindere de o problemă pe care au reclamat-o numeroși utilizatori.

Ce problemă are cartea electronică de identitate

Așa cum a fost concepută, noul document de identitate nu conține, tipărite, informații despre domiciliul posesorului. Acestea sunt disponibile pe CIP-ul electronic și trebuie citite de un dispozitiv special. Or, în momentul în care s-a făcut trecerea la cartea electronică de identitate autoritățile par să fi „uitat” să se doteze și cu infrastructura necesară citirii acestui tip de informații.

Mai mulți utilizatorii ai noilor documente au reclamat acest lucru. Ei au arătat că sunt nevoiți să solicite și o adeverință, de la serviciile de evidență a populației, din care să rezulte unde locuiesc. Iar atunci când se legitimează, trebuie să prezinte nu doar documentul de identitate ci și această adeverință.

Or, unii au aflat că au nevoie de adeverința de domiciliu abia când au solicitat anumite servicii publice, iar funcționarii i-au refuzat. O situație neplăcută pe care autoritățile au anunțat că au reușit s-o rezolve.

Cum au rezolvat autoritățile situația

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că a dezvoltat o nouă aplicație care permitea citirea datelor referitoare la domiciliu, de pe cartea electronică. Aplicația se numește RoCEIReader și a fost lansată luni, 29 septembrie. MAI a precizat că aplicația poate fi utilizată atât de cetățeni, cât și de autoritățile publice și instituțiile private. Prin intermediul său, acestea pot vedea adresa de domiciliu a utilizatorilor.

Astfel, susțin cei de la MAI, este eliminată încă o verigă birocratică. Aplicația este disponibilă gratuit în magazinul Google Play și, în curând, și în App Store pentru utilizatorii de iPhone.

„Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a arătat MAI.

Cum se folosește aplicația pentru cartea electronică de identitate

Cetățenii și reprezentanții instituțiilor publice pot folosi aplicația RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din cartea electronică de identitate. Astfel, aceștia au acces la informațiile privind dovada domiciliului.

„Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor”, se arată în comunicatul emis de minister.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale, a mai precizat MAI.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Eveniment
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Eveniment
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
Eveniment
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Eveniment
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
Eveniment
Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
Magneziu bisglicinat: Beneficii, mecanisme și dovezi științifice
Eveniment
Magneziu bisglicinat: Beneficii, mecanisme și dovezi științifice
Bacteria ucigașă de la Spitalul din Iași mai face o victimă. Al șaptelea copil a murit la București
Eveniment
Bacteria ucigașă de la Spitalul din Iași mai face o victimă. Al șaptelea copil a murit la București
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Eveniment
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Eveniment
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Eveniment
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”
13:25 - Viviana Sposub, într-o nouă relație? Ce s-a întâmplat după despărțirea de George Burcea