Cartea electronică de identitate a intrat în vigoare de câteva luni în toate județele țării, astfel că numeroși români au intrat în posesia documentului, cu toate acestea, autoritățile par să fi fost luate prin surprindere de o problemă pe care au reclamat-o numeroși utilizatori.

Ce problemă are cartea electronică de identitate

Așa cum a fost concepută, noul nu conține, tipărite, informații despre domiciliul posesorului. Acestea sunt disponibile pe CIP-ul electronic și trebuie citite de un . Or, în momentul în care s-a făcut trecerea la cartea electronică de identitate autoritățile par să fi „uitat” să se doteze și cu infrastructura necesară citirii acestui tip de informații.

Mai mulți utilizatorii ai noilor documente au reclamat acest lucru. Ei au arătat că sunt nevoiți să solicite și o adeverință, de la , din care să rezulte unde locuiesc. Iar atunci când se legitimează, trebuie să prezinte nu doar documentul de identitate ci și această adeverință.

Or, unii au aflat că au nevoie de adeverința de domiciliu abia când au solicitat anumite servicii publice, iar funcționarii i-au refuzat. O situație neplăcută pe care autoritățile au anunțat că au reușit s-o rezolve.

Cum au rezolvat autoritățile situația

(MAI) a anunțat că a dezvoltat o nouă aplicație care permitea citirea datelor referitoare la domiciliu, de pe cartea electronică. Aplicația se numește RoCEIReader și a fost lansată luni, 29 septembrie. MAI a precizat că aplicația poate fi utilizată atât de cetățeni, cât și de autoritățile publice și instituțiile private. Prin intermediul său, acestea pot vedea adresa de domiciliu a utilizatorilor.

Astfel, susțin cei de la MAI, este eliminată încă o verigă birocratică. Aplicația este disponibilă gratuit în magazinul Google Play și, în curând, și în App Store pentru utilizatorii de iPhone.

„Începând de astăzi, 29 septembrie 2025, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate. Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip”, a arătat MAI.

Cum se folosește aplicația pentru cartea electronică de identitate

Cetățenii și reprezentanții instituțiilor publice pot folosi aplicația RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din cartea electronică de identitate. Astfel, aceștia au acces la informațiile privind dovada domiciliului.

„Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor”, se arată în comunicatul emis de minister.

RoCEIReader respectă cele mai înalte standarde de securitate cibernetică, asigurând protecția deplină a datelor personale, a mai precizat MAI.