Câteva cărți scrise de László Krasznahorkai au fost deja traduse în limba română. Scriitorul László Krasznahorkai din Ungaria a fost desemnat câștigătorul Premiului Nobel pentru Literatură 2025, potrivit anunțului făcut de Academia Regală Suedeză de Științe. Krasznahorkai a câștigat acest premiu „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”.

Cunoscut pentru stilul său dens, poetic și vizionar, Krasznahorkai este considerat unul dintre cei mai importanți prozatori europeni contemporani. Unele dintre volumele sale pot fi deja citite în limba română, grație și Pandora M. Acestea pot fi achiziționate în format clasic, tip carte, sau varianta pentru ebook.

Ce cărți scrise de László Krasznahorkai sunt traduse în română

Două dintre romanele premiatului Nobel sunt deja disponibile pe piața românească, : „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” și „Satantango”.

„Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” este una dintre cele mai apreciate lucrări ale sale, premiată cu Booker International Prize 2015 și National Book Award 2019.

Potrivit editurii Trei, „pretextul romanului îl constituie întoarcerea baronului Béla Wenckheim în orașul său natal din Ungaria, după o lungă perioadă de exil petrecută la Buenos Aires, de unde a fugit din cauza datoriilor imense lăsate în cazinouri. Dorința lui secretă este să se împace cu iubita din liceu, Marika. Ceea ce urmează însă este o simfonie a confuziei, o înlănțuire de evenimente haotice în care sunt angrenați politicieni de provincie și infractori mărunți, dar și un straniu Profesor, un savant de renume mondial care cercetează mușchiul de copac și încearcă să se detașeze, în izolare, de orice formă de gândire. Fără să știe, locuitorii orașului se află pe marginea abisului, a morții iminente care se apropie pe ritmurile melancolice și isterice ale ceardașului”, se arată în descrierea oficială.

De ce este László Krasznahorkai supranumit „Profetul Apocalipsei”

Editura Trei amintește și una dintre declarațiile memorabile ale scriitorului, considerat un adevărat vizionar al literaturii est-europene:

„Am declarat de o mie de ori că vreau să scriu o singură carte. Acum, cu Întoarcerea…, pot pune capăt poveștii.”

Acest citat ilustrează perfect filosofia sa literară, o continuă explorare a limitelor lumii moderne și ale condiției umane.

Ce este romanul „Satantango” și unde poate fi citit

Un alt volum semnat de Krasznahorkai este „Satantango”. Acesta se află, de asemenea, în librăriile din România. Cartea a fost ecranizată în anul 1994, într-un film de artă regizat de Béla Tarr, considerat o capodoperă a cinematografiei est-europene.

Descrierea editurii Trei surprinde perfect atmosfera romanului:

„Într-un sat pustiit din Ungaria, într-o atmosferă înecată în mucegai, rugină și putrefacție, personajele romanului Satantango încearcă din răsputeri să-și aleagă un drum în viață, să găsească răspunsuri și să supraviețuiască.”