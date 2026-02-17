Mai mulți constănțeni au plătit zeci de mii de euro ca să locuiască într-un cartier rezidenţial, dar s-au trezit că trăiesc mai rău ca-n Evul Mediu. Nu au apă curentă, electricitate, gaze sau asfalt. Totuși, pentru că în acte figurează că stau într-un cartier rezidențial, plătesc impozite uriașe. Locatarii n-au nici măcar drum de acces și-și cară singuri pietriș pentru a improviza unul.

Condițiile dintr-un cartier rezidențial din Constanța

Se întâmplă în cartierul rezidenţial Heliport din Constanţa. Oamenii au făcut mari sacrificii pentru a-și cumpăra locuințe acolo. Li s-a promis că vor avea de toate, dar anii au trecut și nu s-au mai făcut investiții.

„În primul rând mi-am dorit linişte, când am achiziţionat casa, domnul care mi-a vândut-o mi-a spus că se va construi de altfel şi Spitalul Regional unde e şi Heliportul SMURD acum, am sperat totuşi că drumul se va asfalta şi vor aduce toate utilităţile posibile, se pare că suntem în anul 2026, au trecut 5 ani de atunci şi absolut nimic nu s-a făcut”, a povestit Silvian Ion, locatar, pentru

N-au utilități, dar trebuie să plătească impozite uriașe

„Nu avem curent, nu avem gaze, nu avem apă, nu avem canalizare. Acesta este impozitul plătit de mine şi de soţia mea. Este şi la ea o sumă de 800 de lei, deci aproximativ 2500 de lei”, s-a plâns și Panici Duşean, locatar.

În disperare de cauză, unii se gândesc la soluții drastice. „Nu voi plăti impozitul decât dacă vine el personal să vadă starea cartierului. Dacă el spune că da, cartierul ăsta e ok, poţi plăti, eu plătesc”, a afirmat Nuţu Iulian, un alt locatar.

Plângerile depuse la Primărie n-au avut niciun efect până acum.