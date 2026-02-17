B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”

Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”

Traian Avarvarei
17 feb. 2026, 13:36
Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
Cum arată un ”cartier rezidențial” din Constanța. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Condițiile dintr-un cartier rezidențial din Constanța
  2. N-au utilități, dar trebuie să plătească impozite uriașe

Mai mulți constănțeni au plătit zeci de mii de euro ca să locuiască într-un cartier rezidenţial, dar s-au trezit că trăiesc mai rău ca-n Evul Mediu. Nu au apă curentă, electricitate, gaze sau asfalt. Totuși, pentru că în acte figurează că stau într-un cartier rezidențial, plătesc impozite uriașe. Locatarii n-au nici măcar drum de acces și-și cară singuri pietriș pentru a improviza unul.

Condițiile dintr-un cartier rezidențial din Constanța

Se întâmplă în cartierul rezidenţial Heliport din Constanţa. Oamenii au făcut mari sacrificii pentru a-și cumpăra locuințe acolo. Li s-a promis că vor avea de toate, dar anii au trecut și nu s-au mai făcut investiții.

„În primul rând mi-am dorit linişte, când am achiziţionat casa, domnul care mi-a vândut-o mi-a spus că se va construi de altfel şi Spitalul Regional unde e şi Heliportul SMURD acum, am sperat totuşi că drumul se va asfalta şi vor aduce toate utilităţile posibile, se pare că suntem în anul 2026, au trecut 5 ani de atunci şi absolut nimic nu s-a făcut”, a povestit Silvian Ion, locatar, pentru Observator News.

N-au utilități, dar trebuie să plătească impozite uriașe

„Nu avem curent, nu avem gaze, nu avem apă, nu avem canalizare. Acesta este impozitul plătit de mine şi de soţia mea. Este şi la ea o sumă de 800 de lei, deci aproximativ 2500 de lei”, s-a plâns și Panici Duşean, locatar.

În disperare de cauză, unii se gândesc la soluții drastice. „Nu voi plăti impozitul decât dacă vine el personal să vadă starea cartierului. Dacă el spune că da, cartierul ăsta e ok, poţi plăti, eu plătesc”, a afirmat Nuţu Iulian, un alt locatar.

Plângerile depuse la Primărie n-au avut niciun efect până acum.

Tags:
Citește și...
Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
Eveniment
Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Eveniment
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
Eveniment
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Eveniment
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
Eveniment
Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
Eveniment
Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Eveniment
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Rămășițele unei femei din Ploiești, descoperite în apartamentul său după mai mulți ani. Ce spun anchetatorii
Eveniment
Rămășițele unei femei din Ploiești, descoperite în apartamentul său după mai mulți ani. Ce spun anchetatorii
Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei
Eveniment
Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei
Complot terorist dejucat la concertele lui Taylor Swift din Viena. Ce au descoperit procurorii despre planurile suspectului
Eveniment
Complot terorist dejucat la concertele lui Taylor Swift din Viena. Ce au descoperit procurorii despre planurile suspectului
Ultima oră
13:47 - Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
13:43 - Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
13:42 - Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
13:38 - Cum arată timpul liber al Laurei Cosoi de când așteaptă al cincilea copil: Vedeta a dezvăluit ce face în fiecare zi
13:15 - Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
13:07 - Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
13:02 - Carmen Brumă propune un desert echilibrat, cu efect de sațietate pe termen lung: „E foarte gustos și sănătos”
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți