Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea

Casă de lux din Noua Zeelandă, demolată după o renovare de milioane. Proprietarii nu și-au mai permis să locuiască în ea

Selen Osmanoglu
06 ian. 2026, 09:23
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. O proprietate impresionantă, cu istorie
  2. Investiții uriașe în renovare
  3. Vânzare imposibilă și costuri tot mai mari
  4. Decizia radicală: demolarea

Ce trebuia să fie un vis devenit realitate s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru o familie din Noua Zeelandă. O casă de lux din orașul Hamilton, renovată cu investiții de milioane de dolari, este în curs de demolare după ce proprietarii au ajuns în imposibilitatea de a-și mai permite costurile asociate locuirii în propria lor casă.

O proprietate impresionantă, cu istorie

Locuința, construită în anul 1973 de aviatorul Ossie James, este amplasată pe un teren generos de aproximativ 4.500 de metri pătrați, chiar pe malul râului Waikato, scrie Click.

Casa are cinci dormitoare și cinci băi și a fost considerată, încă de la început, o proprietate de lux, cu un potențial ridicat pe piața imobiliară.

Investiții uriașe în renovare

Michelle și Aaron Haddock au cumpărat proprietatea în anul 2007, pentru suma de 2,2 milioane de dolari. În următorii cinci ani, cei doi au investit încă 1,2 milioane de dolari pentru a renova complet casa. Lucrările au fost ample, deoarece locuința se afla într-o stare avansată de degradare.

Tavanul și acoperișul erau deteriorate, ferestrele au fost înlocuite, iar exteriorul a fost refăcut complet. Ulterior, au fost realizate și alte modificări interioare, menite să transforme casa într-o proprietate modernă și exclusivistă.

Vânzare imposibilă și costuri tot mai mari

În 2012, proprietarii au scos casa la vânzare pentru prima dată, cerând 4,5 milioane de dolari. Deși au existat cumpărători interesați, majoritatea au renunțat în ultimul moment, considerând prețul prea ridicat.

Între timp, costurile asociate proprietății au continuat să crească. Taxele cumulate urmau să ajungă la aproximativ 40.000 de dolari până în anul 2029, o sumă pe care nici măcar proprietarii nu și-o mai puteau permite.

Decizia radicală: demolarea

După patru tentative eșuate de vânzare, soții Haddock au decis să renunțe complet la casă. Planul lor a fost să parceleze terenul și să construiască mai multe locuințe mai mici, care să fie mai ușor de vândut. Procesul s-a dovedit însă extrem de complicat, a durat patru ani și jumătate și a costat încă 800.000 de dolari.

În cele din urmă, demolarea casei a fost programată pentru data de 5 ianuarie, punând capăt definitiv unui proiect imobiliar care, deși spectaculos, a devenit imposibil de susținut financiar.

