Casa lui Mircea Dinescu de la Cetate, o , amplasată în via pe care poetul o deține în localitate, a fost distrusă de un incendiu. Poetul, care acuză o mână criminală, a depus o plângere, iar poliția a deschis o anchetă.

Casa lui Mircea Dinescu a fost incendiată

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru distrugere prin incendiere, după ce poetul a depus o plângere la . Ancheta urmează să stabilească cine și în ce condiții a incendiat casa lui Mircea Dinescu. În sesizare, scriitorul a relatat că este vorba despre o construcție din lemn pe care o deține în comuna Cetate. El estimează prejudiciul produs de la circa 100.000 de euro.

„La data de 17 aprilie a.c., poliţiştii Secţiei nr. 9 Poliţie Rurală Cetate au primit de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat plângerea unui bărbat, din comuna Cetate care sesizează faptul că, în noaptea de 01 spre 02 aprilie a.c., persoane necunoscute ar fi incendiat o casă din lemn situată pe un teren extravilan din comuna Cetate, cauzându-i un prejudiciu de 100.000 de euro”, a informat , într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în cauză a fost întocmit un dosar penal și a fost demarată o pentru a fi identificați autorii incendierii. Cercetările sunt efectuate de poliţişti care, la final, vor înainta concluziile către unitatea de parchet competentă în vedere dispunerii soluției legale.

Cum a comentat Mircea Dinescu

După ce casa lui Mircea Dinescu a fost incendiată, poetul a avut o reacție în care a vorbit despre posibilele cauze. El a precizat că nu este prima oară când îi este incendiată proprietatea. În urmă cu câteva luni, i s-a dat foc la plantația de vie pe care o deține la Cetate. El vorbește că incendiatorii au reacționat la o remarcă a lui Ion Iliescu, de pe vremea când era patron la revista Cațavencii.

„E vorba despre o casă pe care o construisem în vie, o casă de lemn. Astăzi au început cercetările. Întâi mi-au dat foc la vie, acum câteva luni, și acum mi-au dat foc și la casă. Nu pot să spun concret, pentru că nu știu, dar eu cred că aceasta e urmarea acelei afirmații a lui Ion Iliescu, când eram patron la Cațavencii.

Nu înțeleg de ce mă înjură că am ajuns moșier. Le-a rămas ăstora în cap că eu sunt moșier, deși nu am avut niciodată mai mult de 50 de hectare. Probabil cei de pe la România Mare… niște amărâți, că e și problema sărăciei, că furăciunea aceasta din România nu e numai la nivel de politicieni, care e clar că au furat și au făcut praf țara aceasta în decurs de 30 de ani. Eu cred că voi fi ca pasărea Phoenix și voi renaște din cenușă”, a afirmat Mircea Dinescu, la Spynews.ro.