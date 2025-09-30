Prețurile de pe aeroportul din Otopeni le lasă un gust amar românilor care nu vor să se urce în avion flămânzi. În ultima perioadă, tot mai multe postări care abordează acest subiect au apărut pe rețelele de socializare, iar internauții nu ezită să răspundă. Dincolo de dezbaterile care se nasc în secțiunea de comentarii, viitorii pasageri trebuie să înțeleagă un singur lucru: dacă nu vor să lase o mică avere în aeroport, atunci să mănânce înainte de a ajunge.

Cât costă o felie de pizza în aeroportul din Otopeni

Videoclipul unui bărbat care arăta cât costă o felie de pizza în aeroportul Henri Coandă din Otopeni a stârnit un val de reacții în mediul online. Deși mâncatul în oraș este din ce în ce mai scump și mai puțin accesibil, cu greu pot bate restaurantele prețurile din aeroport.

„N-o să vă vină să credeți, sunt la București, pe Aeroportul Henri Coandă, și în spatele meu avem parte de cea mai scumpă pizza. Mă scuzați, o pizza costă 58 lei? Doar o felie? Dumneavoastră glumiți, nu? Doamne ferește, o felie de pizza 58 lei, practic mai scumpă ca și în Italia, mai scumpă ca peste tot. Cea mai scumpă pizza din lume este aici, în ”, spune bărbatul în videoclip postat pe .

Cea mai scumpă pizzza din lume este la București in aeroport. O felie de 🍕 costă 56 de lei. Oare o pizza cât costă daca sunt 10 felii? Mai mult de 400 de lei😃?

„Cea mai scumpă pizza din lume este aici”

Videoclipul a stârnit rapid reacții din partea internauților, la fel de șocați ca autorul postării să afle cât costă o felie de pizza în aeroport.

Unii oameni au glumit pe seama prețului, în timp ce alții au spus că astfel de tarife sunt percepute la mai multe magazine din interiorul aeroportului.

„Cred că dacă mă agit un pic, cu 464 de lei (n.r. cât ar costa o pizza cu 8 felii) plec până la Milano, mănânc o pizza și mă și întorc acasă”,

„O cumperi cu cuptor cu tot”,

„Da, am avut un șoc când am văzut prețurile la sandvișuri, dar cu toate astea, ce credeți? Era coadă de un km… Prețurile sunt EXAGERATE, NEJUSTIFICATE!!”, au fost o parte dintre comentariile lăsate la postare.