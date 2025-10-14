Piața imobiliară din România trece printr-o perioadă complicată, cu vânzări tot mai slabe și o creștere accentuată a prețurilor. Specialiștii confirmă că constant, iar cumpărătorii devin tot mai prudenți din cauza instabilității economice.

În București, dezvoltatorii raportează vânzări de patru ori mai mici comparativ cu lunile obișnuite din anii trecuți. Situația actuală ridică întrebarea firească: cât va mai dura până când piața își va corecta direcția?

De ce prețurile locuințelor cresc constant în Cluj-Napoca

nu are concurență imobiliară pe o rază de 250 kilometri, ceea ce crește artificial cererea de locuințe. Un apartament modern cu două camere se vinde în prezent la aproximativ 150.000 de euro, echivalentul a 150 salarii medii.

Agentul imobiliar Andrei Szentmiklosy a declarat că prețul pe metrul pătrat a urcat semnificativ, de la 1.800 la 3.100 de euro, potrivit observatornews.ro.

În urmă cu cinci ani, valoarea proprietăților era aproape la jumătate, însă tendința actuală arată că prețurile locuințelor cresc constant și accelerat. Specialiștii susțin că orașul reprezintă un fenomen unic pe piața imobiliară românească, depășind chiar nivelurile anterioare crizei din 2008.

Mai pot românii să-și permită o locuință în marile orașe

Bucureștiul nu mai este o opțiune accesibilă pentru cumpărători, fiind afectată de un blocaj evident la nivel național. În Capitală, prețul mediu al unui apartament nou a ajuns la aproximativ 200.000 de euro, semn al scumpirilor accelerate. Locuințele din blocurile construite după cutremur se vând cu aproximativ 170.000 de euro, diferențele fiind influențate de zonă și facilități.

Cele ridicate înainte de anul 1977 se tranzacționează astăzi între 85.000 și 90.000 de euro, în funcție de poziționare și stare. În 2020, un apartament vechi cu două camere costa 90.000 de euro, iar rata lunară era de aproximativ 405 euro. În 2025, același tip de apartament valorează 170.000 de euro, iar rata la credit a crescut cu aproape 300 de euro.

„Dacă ne uităm la puterea de cumpărare a românilor, preţurile în centrele urbane mari sunt deja exagerate”, a declarat Andreea Nica, consultant financiar.

Cum afectează dobânzile și veniturile scăzute deciziile de cumpărare

Rata lunară pentru achiziția unui apartament s-a dublat între anii 2020 și 2025, reflectând majorările semnificative ale costurilor creditării. Dobânzile bancare au urcat considerabil, de la 3,99% la 7,5%, reducând vizibil puterea reală de cumpărare a populației române.

Consultanții financiari avertizează că, în timp ce prețurile locuințelor continuă să crească, nu se aliniază realității economice actuale. Tot mai mulți potențiali cumpărători aleg să amâne achizițiile imobiliare, sperând într-o corecție naturală a pieței în următorii ani.