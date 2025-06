Cât a ajuns să coste un șnițel cu cartofi la o autoservire din Mamaia? Prețul, cât pentru o masă întreagă în Grecia

Sezonul estival transformă Mamaia într-o principală atracție turistică. Temperaturile mari îmbine românii să fugă la mare, însă există și turiști pe care prețurile mari îi dau înapoi. Și mâncatul la autoservire a devenit un lux, tarifele devenind concurente cu cele din restaurantele de fine dining. Clasicul șnițel cu cartofi prăjiți, servit alături de o salată, poate ajunge să coste aproape cât o masă completă într-o tavernă grecească.

În ciuda faptului că tarifele din Mamaia îi dezamăgesc, de cele mai multe ori, pe turiștii care și-ar dori să își facă concediul pe litoralul românesc, stațiunea din Constanța rămâne una dintre cele mai căutate destinații de vacanță de la noi din țară. Plajele largi, barurile, cluburile și atmosfera, per total, a stațiunii îi conving an de an pe turiști să revină în Mamaia, în ciuda prețurilor tot mai greu de justificat.

Prețurile au explodat la autoservirile din Mamaia

Într-o autoservire din Mamaia, 100 de grame de șnițel de pui costă 18,90 lei. În condițiile în care, o bucată are în medie 300 de grame, doar prețul cărnii va fi de 57 de lei. La aceasta se adaugă o porție de cartofi prăjiți, la 10 lei, plus o salată simplă, alți 10 lei. În total, un turist trebuie să plătească 77 de lei pentru un singur fel principal, relatează .

Această sumă este cu atât mai greu de justificat cu cât nu vorbim despre o autoservire, nu un restaurant cu ospătari, meniu a la carte sau preparate sofisticate.

Cu toate că prețurile par să fi explodat, tot mai mulți turiști vin pe litoralul românesc, unde Mamaia încă este una dintre principalele opțiuni. Deși tot mai mulți români descoperă destinații accesibile în , sau Bulgaria, cei care au doar câteva zile de relaxare, preferă să nu părăsească țara, cu riscul de a plăti mai mult decât ar fi făcut-o în străinătate.