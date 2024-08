Cât a primit o bătrână după mai bine de 22 de ani de muncă, conform deciziei de recalculare a pensiei: „E rușinos, ca să nu spun că e mizerabil”

Mulți pensionari sunt extrem de revoltați după ce au primit acasă .

Distribuirea deciziilor a început pe data de 16 august și va dura aproximativ până la finalul lunii august. Atunci își vor primi toți pensionarii decizia, din care vor afla ce pensie vor primi de la 1 septembrie.

i care au primit deja deciziile de recalculare a pensiilor se plâng că au gasit erori de scriere ori că pensiile n-au fost majorate corect. Unii dintre aceștia au precizat că vor merge și în instanță.

O pensionară, supărată că i-a venit pensia mai mică decât era înainte

O pensionară a fost întrebată dacă la recalculare i-a venit mai mult sau mai puțin.

„Mai puțin, mamă! Uită-te cât am: 22 de ani, 11 luni și 11 zile și o pensie de 1.101”, a spus femeia, conform Știrile Pro TV.

Mulți pensionari sunt de părere că majorarea nu a fost realizată corect.

„La punctele de stabilitate acordate mi-au luat în calcul numai 7 ani și 8 luni din 19 ani, care sunt peste 25, care toți trebuiau să intre la stabilitate. Cred că la momentul tipăririi au luat altceva”, a spus un pensionar.

„Mă plimbă de la Ana la Caiafa. De aici îmi spune să mă duc în Vitan. În Vitan am fost îmi spune acum să vin aici. Am venit aici, îmi spune să mă duc în Vitan. Din 1979 am accident de muncă, două operații și stau în 1200 de lei, ca să vă bateți joc de mine”, a precizat o pensionară.

„De jumătate de an, ne înnebunesc la cap că stau la fiecare dosar, se ia filă cu filă și rezolvă problemă. Încă o recalculare la recalculare la recalculare, până la următoarele alegeri. E rușinos, ca să nu spun că e mizerabil”, a declarat un alt pensionar.

Ce spune directoarea de la Casa de Pensii Arad

Pensionarii sunt nemulțumiți în toată țara. Și la Casa de Pensii din Arad, oameni sunt revoltați.

„Dacă din recalculare apare un punctaj mai mic decât punctajul sau pensia pe care o are acum omul în plata, omul rămâne cu pensia pe care o are acum în plată”, a transmis Mihaela Vasil, directoarea executive de la Casa de Pensii Arad.

Indexarea cu rata inflației se va aplica, de anul viitor, la punctajul din noua decizie de recalculare. Din 4,6 milioane, în jur de 800.000 de seniori au rămas fie cu aceeași valoare, fie le-a rezultat un cuatum mai mic.

Cei care au o vechime mai mare de 25 de ani în muncă vor avea pensii mai mari.

De exemplu, dacă cineva are o pensie de 1.000 de lei și a muncit 40 de ani, majoararea pensiei se acordă doar pentru anii care depășesc pragul de 25, în acest caz, 15 ani de muncă.

Mai exact, pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani primește 2,5 puncte. Pentru anii între 30 și 35 de ani încă 3,75 puncte. Iar perioada cuprinsă între anii 35-40, încă 5 puncte. Obține astfel un total de 11,25 de puncte. Totalul respectiv e înmulțit cu 81 de lei și obține o majoare de puțin peste 900 de lei, bani care se adaugă pensiei aflată în plată, practic, un total de 1.900 de lei.