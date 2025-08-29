Noul an școlar 2025-2026 vine cu vești mai puțin bune pentru părinți. Prețurile la rechizite și uniformele școlare au crescut considerabil, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară pe bugetul familiei.

Uniformele, tot mai des adoptate de unitățile de învățământ pentru a reduce diferențele sociale și cazurile de bullying, ajung să coste câteva sute de lei. În comuna Mischii (Dolj), cei 70 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Alecsandru Nicolaid” au primit deja uniforme, cu prețuri între 150 și 200 de lei, sumele fiind acoperite din bugetul local.

”Existau situații în care unii copii nu își permiteau și veneau îmbrăcați cu anumite haine și astfel existau discuții între colegi”, a declarat Alin Tudor Lungan, directorul școlii din Mischii, pentru .

Pentru părinți, uniforma este uneori o economie, alteori o cheltuială semnificativă. Dacă înainte un set de haine pentru școală putea ajunge la 600 de lei, acum, în funcție de material și personalizări, o uniformă completă poate costa până la 400 de lei. Oferta variază de la veste, sacouri și tricouri, până la cravate, fuste, sarafane sau pantaloni.

O firmă de confecții din Timișoara, care livrează în șapte județe, anunță o creștere de 20% a comenzilor față de anul trecut, semn că tot mai multe școli introduc ținuta unitară.

Deși uniforma nu este obligatorie prin lege, acolo unde a fost adoptată este privită de mulți părinți ca o grijă în minus – chiar dacă prețurile pun la încercare bugetele familiilor.