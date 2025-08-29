B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar

Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar

George Lupu
29 aug. 2025, 17:30
Cât a ajuns să coste o uniformă școlară în 2025 / Prețurile au explodat înainte de începerea noului an școlar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Noul an școlar 2025-2026 vine cu vești mai puțin bune pentru părinți. Prețurile la rechizite și uniformele școlare au crescut considerabil, ceea ce înseamnă o presiune suplimentară pe bugetul familiei.

Cuprins

  • Câți bani dau părinții pentru uniformele școlare
  • Comenzile au explodat

Câți bani dau părinții pentru uniformele școlare

Uniformele, tot mai des adoptate de unitățile de învățământ pentru a reduce diferențele sociale și cazurile de bullying, ajung să coste câteva sute de lei. În comuna Mischii (Dolj), cei 70 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Alecsandru Nicolaid” au primit deja uniforme, cu prețuri între 150 și 200 de lei, sumele fiind acoperite din bugetul local.

”Existau situații în care unii copii nu își permiteau și veneau îmbrăcați cu anumite haine și astfel existau discuții între colegi”, a declarat Alin Tudor Lungan, directorul școlii din Mischii, pentru ProTV.

Pentru părinți, uniforma este uneori o economie, alteori o cheltuială semnificativă. Dacă înainte un set de haine pentru școală putea ajunge la 600 de lei, acum, în funcție de material și personalizări, o uniformă completă poate costa până la 400 de lei. Oferta variază de la veste, sacouri și tricouri, până la cravate, fuste, sarafane sau pantaloni.

Comenzile au explodat

O firmă de confecții din Timișoara, care livrează în șapte județe, anunță o creștere de 20% a comenzilor față de anul trecut, semn că tot mai multe școli introduc ținuta unitară.

Deși uniforma nu este obligatorie prin lege, acolo unde a fost adoptată este privită de mulți părinți ca o grijă în minus – chiar dacă prețurile pun la încercare bugetele familiilor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
Eveniment
Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Eveniment
Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Politică
Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Eveniment
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Eveniment
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Eveniment
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Externe
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Eveniment
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Eveniment
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Eveniment
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Ultima oră
18:01 - Ce a făcut David Popovici într-un restaurant din Sibiu. Angajații au fost uluiți total
17:55 - Greșeala pe care o fac românii când își organizează congelatorul. Ce alimente nu trebuie să depozităm în acesta, potrivit specialiștilor
17:32 - Oana Țoiu condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei. Ministrul de externe cere mai multă presiune financiară împotriva Kremlinului
16:57 - Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
16:55 - Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
16:52 - Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
16:43 - Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
16:26 - Guvernul adoptă „Pachetul 2”. Ce prevede reforma pensiilor magistraților și care sunt noile măsuri fiscale
16:24 - Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
16:02 - Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani