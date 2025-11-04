B1 Inregistrari!
Românii nu fac compromisuri când vine vorba despre vacanțe. Cât au cheltuit în 2024 pentru sejururile în afara țării

04 nov. 2025
Românii nu fac compromisuri când vine vorba despre vacanțe. Cât au cheltuit în 2024 pentru sejururile în afara țării
Criza financiară despre care se tot vorbește nu pare că le-a afectat românilor plecările în afara țării. Dacă în 2024, românii au cheltuit 9,6 miliarde de euro pentru vacanțe în străinătate, este de așteptat ca în 2025, suma totală cheltuită să fie încă și mai mare. 

Cu cât au crescut sumele pe care le cheltuie românii pentru vacanțe în străinătate

Pentru români, vacanțele nu mai sunt dorințe, ci nevoi. Chiar și în perioade dificile din punct de vedere economic, românii nu se îndură să taie din bugetul destinat escapadelor.

În 2002, turiştii români au cheltuit 396 milioane de euro pe vacanțele în străinătate. Asta înseamnă că de-a lungul ultimelor două decenii, banii alocați acestui tip de distracție a crescut de aproape 25 de ori, potrivit datelor BNR.

În 2019, considerat un an reper al turismului, românii au cheltuit 5,3 mili­oane de euro pe vacanţe. Cifrele au scăzut semnificativ în 2020, ca urmare a restricțiilor de circulație cauzate de pandemia de Covid. Ulterior, în fiecare an, suma totală a înregistrat creșteri, anul 2022 depășind recordul înregistrat în 2019.

La cât ar putea ajunge cheltuielile românilor pentru vacanțe în străinătate, în 2025

Doar în primele șase luni ale lui 2025, românii au cheltui 4,6 miliarde de euro pentru vacanțe în străinătate. Suma a fost cu 9% mai mare decât cea cheltuită în aceeasi perioadă a anului precedent.

Cu un astfel de ritm de creştere, este de așteptat ca până la finalul acestui an, românii să depășească 10 miliarde de euro pentru sejururile lor în afara țării. Astfel, s-ar atinge pentru prima dată acest prag.

Ce a contribuit la dorința tot mai mare a românilor de a călători în străinătate

La apetitul crescut pentru vacanțe al românilor a contribuit și dezvoltarea reţelei aeriene operate de companii low-cost. Periodic, acestea introduc noi curse dinspre și înspre România, iar conaționalii noștri dau dovadă de multă deschidere când vine vorba de destinații noi.

În 2024, aeroporturile locale au fost tranzitate de peste 26 de milioane de pasageri stabilind un nou record, potrivit datelor Asociaţiei Aeroporturilor din România. Anul acesta, traficul aerian ar putea depăşi 28 milioane de pasageri, potrivit estimărilor ZF.

