Cât costă o porție de mici cu muștar, de 1 Mai. Prețurile variază în funcție de loc

și în acest an micii cu muștar, serviți în aer liber. Mâine se dă startul grătarelor, iar cei care vor să își cumpere o porție de mici cu muștar să pâine pot merge atât în restaurant, cât și în piețe.

Cât costă micii, de 1 Mai

încing grătarele pe care vor sfârâi micii. Aceia care nu pot sau nu vor să meargă în aer liber să facă un grătar pot merge la restaurante sau în piețe de unde își pot cumpără o porție. Prețurile variază de la local la local, informează

În București, într-un local din Sectorul 2 unde se spune că sunt cei mai buni mici din Capitală, bucata costă 5 lei și este servită cu muștar și pâine.

Într-un alt local, prețul unui mic este de 7,5 lei. În restaurantele exclusiviste, precum într-unul din cartierul Primăverii din București, o porție cu 3 mici și muștar costă 40 de lei.

Mici, dăunători pentru sănătatea creierului

Chiar dacă românii sunt mari amatori de mici, aceștia nu sunt benefici deloc pentru organism. Neurochirurgul prof. Dr. Vlad Ciurea spune că micii nu sunt buni pentru sănătatea creierului.

„Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate.(…) Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit”, a spus Vlad Ciurea.