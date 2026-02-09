B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia

Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia

Selen Osmanoglu
09 feb. 2026, 11:33
Record gastronomic. Cât costă orezul care redefinește rafinamentul culinar în Japonia
Sursa foto: Profimedia Images
Cuprins
  1. Calități excepționale, selecție riguroasă
  2. Maturare pentru un gust și beneficii nutriționale maxime
  3. Prețul unui lux gastronomic
  4. Tradiție milenară în Japonia

Orezul este baza alimentației pentru miliarde de oameni, însă există și variante de lux care ating prețuri surprinzătoare. Cel mai scump orez din lume, Kinmemai Premium, impresionează nu doar prin gustul bogat, ci și prin procesul laborios de selecție și prelucrare. Iată cât costă acesta!

Calități excepționale, selecție riguroasă

Produsul este rezultatul muncii de o viață a antreprenorului japonez Keiji Saika, în vârstă de 91 de ani, care a dorit să arate lumii potențialul gastronomic al Japoniei. Gustul său bogat și textura fină provin dintr-un proces de selecție extrem de riguros, conform CNN.

În fiecare an, echipa lui Saika analizează aproximativ 5.000 de varietăți înscrise la concursul „International Contest on Rice Taste Evaluation”, iar doar câteva soiuri premiate intră în amestecul final.

Producătorii testează și nivelul de enzime din fiecare bob, un indicator al valorii nutriționale: „Această vitalitate, această forță vitală poate fi identificată clar prin activitatea enzimatică. Orezul cu o vitalitate puternică devine cu adevărat excepțional”, a declarat Saika.

Maturare pentru un gust și beneficii nutriționale maxime

După recoltare, orezul trece printr-o etapă de maturare de câteva luni, care îi amplifică aroma și proprietățile nutritive. „Lăsarea orezului la maturat timp de câteva luni sporește aroma.

Gustul devine mai bogat, iar beneficiile pentru sănătate par să se îmbunătățească. Acest orez este cu adevărat special”, explică antreprenorul.

Prețul unui lux gastronomic

Exclusivismul produsului se reflectă și în preț. În 2016, o cutie de 840 de grame de Kinmemai Premium costa 9.496 de yeni, echivalentul a aproximativ 109 dolari pe kilogram. În 2026, valoarea a crescut, ajungând la 10.800 de yeni pe cutie, aproximativ 73,4 dolari.

Orezul este folosit frecvent ca dar de preț în mediile selecte, însă Saika susține că nu urmărește profitul: „Sincer, când calculezi costurile, probabil că suntem în pierdere. Chiar dacă îl vindem la un preț mare, nu este profitabil”, a declarat antreprenorul.

Tradiție milenară în Japonia

De aproximativ 3.000 de ani, orezul este considerat un aliment sacru în Japonia. În prezent, fermierii japonezi cultivă peste 300 de soiuri și continuă să dezvolte varietăți noi, păstrând tradiția și rafinamentul gastronomic al acestui produs esențial.

Tags:
Citește și...
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Eveniment
Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Eveniment
Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
Eveniment
Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
Eveniment
Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
Eveniment
Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori
Eveniment
Vacanța din februarie începe eșalonat pentru elevii din România. Ce planuri are Ministerul Educației pentru anii următori
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”
Eveniment
Turist italian, despre experiența care l-a lăsat fără cuvinte în București: „Aş vrea să am şi eu această atitudine”
Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
Eveniment
Elon Musk mută cursa spațială pe Lună și schimbă planurile SpaceX. Ce vrea miliardarul să construiască în spațiu
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
Eveniment
Stația smart din Galați, motiv de glume pe internet. La doi ani de la inagurare, terenul s-a tasat: „Nu arată bine deloc”
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Eveniment
El Niño, din nou pe radarul cercetătorilor. Anii următori ar putea aduce temperaturi record
Ultima oră
12:46 - Claudiu Năsui îl contrazice pe Bolojan. Aderarea la euro, misiune imposibilă pentru România
12:11 - Mircea Lucescu, prima reacție după zilele de spital: „Mă externez astăzi. Urmează să mai fac un control zilele următoare în Belgia”
12:11 - Când se stropesc pomii fructiferi în februarie? Temperatura la care tratamentul devine eficient
12:06 - Contrabandă cu arme de foc și muniții din Turcia. Percheziții la mai multe locații din Dâmbovița
12:02 - Apă minerală sub marcă de stat, produsă în România. Ce planuri are Guvernul pentru brandul „Dacia”
11:39 - Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
11:23 - Deficitul comercial al României a scăzut la 32,7 miliarde de euro în 2025, cu 2% sub nivelul din 2024
11:02 - Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
11:02 - Ce trebuie să știe românii în 2026 despre panouri fotovoltaice și baterii pentru stocarea energiei
10:51 - Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare