Orezul este baza alimentației pentru miliarde de oameni, însă există și variante de lux care ating prețuri surprinzătoare. Cel mai orez din lume, Kinmemai Premium, impresionează nu doar prin gustul bogat, ci și prin procesul laborios de selecție și prelucrare. Iată cât costă acesta!

Calități excepționale, selecție riguroasă

Produsul este rezultatul muncii de o viață a antreprenorului japonez Keiji Saika, în vârstă de 91 de ani, care a dorit să arate lumii potențialul gastronomic al Japoniei. Gustul său bogat și textura fină provin dintr-un proces de selecție extrem de riguros, conform CNN.

În fiecare an, echipa lui Saika analizează aproximativ 5.000 de varietăți înscrise la concursul „International Contest on Rice Taste Evaluation”, iar doar câteva soiuri premiate intră în amestecul final.

Producătorii testează și nivelul de enzime din fiecare bob, un indicator al valorii nutriționale: „Această vitalitate, această forță vitală poate fi identificată clar prin activitatea enzimatică. Orezul cu o vitalitate puternică devine cu adevărat excepțional”, a declarat Saika.

Maturare pentru un gust și beneficii nutriționale maxime

După recoltare, orezul trece printr-o etapă de maturare de câteva luni, care îi amplifică aroma și proprietățile nutritive. „Lăsarea orezului la maturat timp de câteva luni sporește aroma.

Gustul devine mai bogat, iar beneficiile pentru sănătate par să se îmbunătățească. Acest orez este cu adevărat special”, explică antreprenorul.

Prețul unui lux gastronomic

Exclusivismul produsului se reflectă și în preț. În 2016, o cutie de 840 de grame de Kinmemai Premium costa 9.496 de yeni, echivalentul a aproximativ 109 dolari pe kilogram. În 2026, valoarea a crescut, ajungând la 10.800 de yeni pe cutie, aproximativ 73,4 dolari.

Orezul este folosit frecvent ca dar de preț în mediile selecte, însă Saika susține că nu urmărește profitul: „Sincer, când calculezi costurile, probabil că suntem în pierdere. Chiar dacă îl vindem la un preț mare, nu este profitabil”, a declarat antreprenorul.

Tradiție milenară în Japonia

De aproximativ 3.000 de ani, orezul este considerat un aliment sacru în Japonia. În prezent, fermierii japonezi cultivă peste 300 de soiuri și continuă să dezvolte varietăți noi, păstrând tradiția și rafinamentul gastronomic al acestui produs esențial.