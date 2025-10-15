Când vine vorba de nuntă, cuplurile din România par să bată în retragere. Iar asta nu pentru că nu și-ar dori să facă acest pas important cu persoana iubită, ci din cauza costurile uriașe. În funcție de locație, invitați, meniu și alte servicii, prețurile pot varia semnificativ. Însă, în cele mai multe cazuri, un astfel de eveniment ajunge să-i coste pe miri câteva zeci de mii de euro.
Nicio nuntă nu se aseamănă cu alta. Nu doar din punct de vedere al atmosferei și serviciilor, dar și din punct de vedere al costurilor. În medie, un astfel de eveniment, cu aproximativ 100 de invitați, costă între 25.000 și 40.000 de euro, potrivit Click!.
Atunci când doresc să își planifice nunta, mirii trebuie să aibă în vede următoarele aspecte pentru a putea calcula un cost aproximativ:
Pentru o idee încă și mai clară asupra cheltuielile pe care le implică o nuntă, este important de știut cât costă fiecare serviciu în parte.
După ce, în urmă cu mai multe săptămâni, reprezentanții mai multor restaurante au susținut că nunțile și botezurile au intrat în vizorul ANAF, șeful Fiscului a dezmințit zvonurile. Controalele care vor avea loc la saloanele de evenimente vizează compania care prestează servicii, nu evenimentul în sine.
„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus preşedintele ANAF.