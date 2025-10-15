B1 Inregistrari!
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment

15 oct. 2025, 12:23
Cât costă să organizezi o nuntă în România. Mirii ajung să scoată din buzunar zeci de mii de euro pentru marele lor eveniment
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cât costă o nuntă organizată în România
  2. Ce factori pot influența prețul pe care îl are o nuntă în România
  3. Cât costă fiecare serviciu 
  4. Ce vizează controalele ANAF făcute la saloanele de nunți

Când vine vorba de nuntă, cuplurile din România par să bată în retragere. Iar asta nu pentru că nu și-ar dori să facă acest pas important cu persoana iubită, ci din cauza costurile uriașe. În funcție de locație, invitați, meniu și alte servicii, prețurile pot varia semnificativ. Însă, în cele mai multe cazuri, un astfel de eveniment ajunge să-i coste pe miri câteva zeci de mii de euro.

Cât costă o nuntă organizată în România

Nicio nuntă nu se aseamănă cu alta. Nu doar din punct de vedere al atmosferei și serviciilor, dar și din punct de vedere al costurilor. În medie, un astfel de eveniment, cu aproximativ 100 de invitați, costă între 25.000 și 40.000 de euro, potrivit Click!.

Ce factori pot influența prețul pe care îl are o nuntă în România

Atunci când doresc să își planifice nunta, mirii trebuie să aibă în vede următoarele aspecte pentru a putea calcula un cost aproximativ:

  • Locația și capacitatea sălii;
  • Tipul meniului și băuturile incluse;
  • Fotograful și videograful;
  • Formația sau DJ-ul pentru muzică;
  • Decorul, florile și aranjamentele speciale;
  • Costul invitațiilor;
  • Rochia miresei și costumul mirelui;
  • Serviciile extra, precum transportul invitaților la locație.

 

 

Cât costă fiecare serviciu 

Pentru o idee încă și mai clară asupra cheltuielile pe care le implică o nuntă, este important de știut cât costă fiecare serviciu în parte.

  • Meniul și băuturile: 10.000 – 20.000 euro. Include aperitive, feluri principale (pește, friptură și sarmale), deserturi, băuturi alcoolice și non-alcoolice.
  • Fotograf și videograf: 1.500 – 3.500 euro. Include nu doar realizarea fotografiilor și filmărilor la eveniment, ci și editarea lor ulterioară.
  • Formație sau DJ: 1.000 – 7.000 euro. Costurile pot varia semnificativ în funcție de alegereau unei formații sau DJ.
  • Rochia miresei și costumul mirelui: 1.500 – 3.000 euro.
  • Decor și flori: 1.000 – 3.000 euro. Include aranjamentele din sală, de pe mese, de pe lumânări, dar și de la intrarea în biserică.
  • Invitații și alte materiale tipărite: 300 – 800 euro.
  • Transport și alte servicii: 500 – 1.500 euro. Include mașina mirilor, transportul invitaților sau servicii extra precum candy bar sau photo booth.

Ce vizează controalele ANAF făcute la saloanele de nunți

După ce, în urmă cu mai multe săptămâni, reprezentanții mai multor restaurante au susținut că nunțile și botezurile au intrat în vizorul ANAF, șeful Fiscului a dezmințit zvonurile. Controalele care vor avea loc la saloanele de evenimente vizează compania care prestează servicii, nu evenimentul în sine.

„ANAF-ul are acţiuni constante în zona asta, cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice, cum este cazul cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a spus preşedintele ANAF.

