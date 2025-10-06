Am intrat deja în a doua lună de toamnă, iar românii sunt în toiul căutărilor pentru destinații în care să-și petreacă vacanța de iarnă. Sejururile de Crăciun și Revelion sunt un prilej pentru cei care au nevoie de o să evadeze din rutina lor și totodată, o șansă de a petrece sărbătorile într-un fel aparte, într-un cadru relaxant și festiv.

Ce facilități caută românii în vacanța de iarnă

În ultimii ani, tot mai mulți turiști au optat pentru pachete turistice care oferă mai mult decât cazare, oferă experiențe complete pentru toți membrii unei familii.

Printre principalele facilități pe care le caută la unitățile de cazare sunt mesele incluse, în special micul-dejun zilnic și cinele festive din ajunul Crăciunului sau în noaptea de Revelion.

De asemenea, tot mai mulți oameni își doresc ca hotelul sau pensiunea la acre se cazează să le pună la dispoziție zone de relaxare moderne, cu piscine interioare și spații de tip wellness și . Pentru familiile care au copiii este la fel de important să existe activități pentru cei mici, de la ateliere dedicate până la programe de divertisment organizate în timpul meselor.

De asemenea, turiștii sunt mai atrași de acele destinații unde pot petrece timp în aer liber, astfel, mulți vor opta pentru acele stațiunile care oferă posibilități de plimbări, trasee ușoare sau zone de promenadă.

Cât costă un sejur de Crăciun sau Revelion

În medie, familiile alocă între 1.000 și 1.500 de euro pentru un sejur de trei sau patru nopți într-un hotel de patru stele din țară.

„Știm că este un an mai dificil pentru români, astfel că am creat pachete modulare care să satisfacă mai multe tipuri de bugete, de la cele mai simple, care includ doar cazare și mic-dejun, la cele complexe, care includ și masaje, și mese festive de Crăciun și Revelion”, a spus Szabo Levente, managerul unui hotel din , potrivit Libertatea.

Potrivit acestuia, un pachet în perioada Crăciunului pornește de la 2.925 de lei pentru un adult, în cameră single, și poate ajunge chiar și la 9.000 de lei pentru patru adulți. Pentru copiii între 4 și 12 ani, tariful este de 1.125 de lei pentru întregul sejur.

În perioada Revelionului, mai exact 29 decembrie – 2 ianuarie, prețurile sunt încă și mai mari decât cele de Crăciun, astfel că pentru o cameră single, un turist trebuie să plătească 4.750 de lei, iar pentru patru adulți, costurile se ridică până la 14.400 de lei. în cazul copiilor, tariful este de 1.825 de lei.