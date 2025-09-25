Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România

Un nou studiu realizat de evidențiază discrepanțe uriașe pe piața chiriilor din România, în funcție de oraș și de tipul locuinței. Analiza, care a luat în considerare toate anunțurile de închiriere active între 1 august și 15 septembrie 2025, arată că prețurile variază semnificativ chiar și pentru apartamente similare, în funcție de localizare. Astfel, în timp ce în Arad sau Craiova o garsonieră poate fi închiriată cu puțin peste 130 de euro pe lună, în Cluj-Napoca chiria minimă pentru același tip de locuință depășește 300 de euro, iar în București diferențele sunt și mai mari. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere, chiria pornește de la aproximativ 480 de euro în zonele mai accesibile și ajunge până la 2.500 de euro în cartierele de lux din Sectorul 1.

Datele scot la iveală o piață extrem de polarizată, în care orașele din sud-vestul țării oferă cele mai accesibile chirii, iar marile centre universitare și economice înregistrează cele mai ridicate valori. În plus, analiza arată că diferențele nu se limitează doar la comparația între orașe. Chiar și în interiorul aceleiași localități, prețurile pot varia cu sute sau chiar mii de euro, în funcție de zonă, suprafață și dotări.

Care sunt cele mai ieftine garsoniere din România

Potrivit analizei realizate, cele mai accesibile garsoniere din România se găsesc în orașele din sud-vestul țării, unde nivelul chiriilor se menține mult sub media națională. În Arad, în cartierul Românilor, o garsonieră poate fi închiriată cu doar 130 de euro pe lună, ceea ce plasează orașul printre cele mai atractive opțiuni pentru chiriașii cu buget redus. În Craiova, în cartierul Rovine, prețurile pornesc de la 138 de euro, o valoare similară, care arată că sud-vestul rămâne o zonă competitivă pe piața chiriilor. De asemenea, Oradea se remarcă prin oferte relativ mici comparativ cu alte orașe mari, cu chirii de la 167 de euro în zona Dimitrie Cantemir, notează .

Unde se plătesc cele mai mari chirii pentru garsoniere

La polul opus față de orașele cu chirii accesibile, Cluj-Napoca se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe chirii din România. Orașul, cunoscut ca unul dintre cele mai importante centre universitare și IT din țară, continuă să atragă un număr mare de studenți, profesioniști și investitori, ceea ce alimentează cererea ridicată pe piața imobiliară. În cea mai ieftină zonă analizată, pe Strada Gherase Dendrino, chiria pentru o garsonieră pornește de la 310 euro, un nivel dublu față de Arad sau Craiova.

Nici Bucureștiul nu este mai prejos, însă aici tabloul este mult mai fragmentat. Capitala prezintă variații majore de preț între sectoare: în Sectorul 4, pe Strada Principatele Unite, o garsonieră se închiriază cu 187 de euro, în timp ce în Sectorul 6, pe Drumul Bacriului, prețul minim depășește 330 de euro.

Cum arată piața pentru apartamentele cu două camere

Aradul se dovedește din nou cel mai accesibil, cu prețuri de 250 de euro pe Străzile Andrei Șaguna și Mircea Stănescu. Oradea urmează cu 270 de euro în zona Ioșia Nord. La Cluj-Napoca, chiria minimă pentru două camere pornește de la 300 de euro (Strada Prunilor), la fel ca la Sibiu (zona Broscărie) și Craiova (zona Piața Gării). În Timișoara, zona Steaua-Fratelia are chirii de la 342 de euro, iar în Brașov, zona Est Zizin urcă la 360 de euro. În București, cele mai ieftine oferte pentru două camere pornesc de la 330 de euro în Sectorul 1 (Intrarea Victor Eftimiu), dar depășesc rapid 400 de euro în alte sectoare.

Cât costă chiria pentru trei camere în marile orașe

Arad și Craiova rămân și aici cele mai ieftine orașe: 280 de euro în zona Șega (Arad) și 285 de euro în Valea Roșie (Craiova). În Timișoara, cea mai mică chirie pentru trei camere este de 300 de euro în Steaua-Fratelia, iar la Oradea prețurile pornesc de la 370 de euro în zona Velența. La Sibiu, chiria minimă pentru trei camere este de 380 de euro, în timp ce în Cluj-Napoca aceasta urcă la 466 de euro, iar în Brașov la 489 de euro. Bucureștiul are oferte de la 480 de euro în Sectorul 6 (Strada Sergent Gheorghe Lățea), însă în sectoarele centrale prețurile minime sar de 500 de euro.

Care sunt diferențele între locuințele mici și cele mari

În orașe precum Timișoara și Craiova, diferențele între chiria pentru două camere și cea pentru trei camere sunt surprinzător de mici. De pildă, în Steaua-Fratelia (Timișoara), două camere costă 342 de euro, iar trei camere chiar mai puțin: 300 de euro. Situația se repetă și în Craiova, unde două camere în Piața Gării sunt 300 de euro, iar trei camere în Valea Roșie doar 285 de euro. În schimb, în Cluj-Napoca, saltul este semnificativ: de la 300 de euro pentru două camere la 466 de euro pentru trei camere, o diferență de 166 de euro.

Cât de mari sunt discrepanțele din București

Capitala înregistrează cele mai spectaculoase diferențe. La garsoniere, prețurile variază între 187 și 689 de euro, în funcție de sector. Pentru două camere, intervalul este de la 350 de euro la aproape 1.900 de euro. Iar pentru trei camere, discrepanța atinge cote record: de la 480 de euro în Sectorul 6 până la 2.500 de euro în Sectorul 1. Practic, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă chirie la acest tip de apartament depășește 2.000 de euro.