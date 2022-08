Cât costă un ghiozdan echipat complet, cu o săptămână înainte de startul anului școlar

Ne mai desparte fix o săptămână până la startul noului an școlar, iar părinții au luat cu asalt supermarketurile și librăriile pentru a face ultimele achiziții. Rechizitele, uniformele se află negreșit pe liste, iar prețurile sunt mult mai mari comparativ cu anul trecut.

În ton cu scumpirile care au apărut în toate sectoarele, rechizitele nu au făcut excepție. Fie că sunt achiziționate fizic, din magazine, sau comandate online, acestea au prețuri destul de mari, iar un ghiozdan complet, echipat pentru prima zi de școală, depășește 500 de lei.

Cât costă rechizitele pentru noul an școlar

Românii au dat startul căutărilor de rechizite, iar acest fapt se simte în spațiul online, acolo unde cererile de rechizite și ghiozdane au crescut de trei ori față de lunile anterioare, tendință care se estimează că va continua și în prima săptămână de școală, notează .

Deși prețurile au cunoscut o creștere explozivă în ultima perioadă atât la alimente, cât și la facturi, părinții nu vor face economie în ceea ce privește echiparea unui ghiozdan cu toate rechizitele necesare, chiar dacă vor fi nevoiți să scoată din buzunar sume mult mai mari față de anul trecut.

În medie, o familie va aloca anul acesta aproximativ 520 de lei pentru un ghiozdan complet echipat, care să includă cele necesare primei zi de școală, conform estimărilor eMAG.

Astfel, părinții vor scoate din buzunar 160 de lei pentru un ghiozdan, în timp ce pentru un penar vor cheltui aproximativ 60 de lei. La asta se adaugă alți 60 de lei pentru caiete, 140 lei pentru instrumente de scris, 50 de lei pentru articole de desen și pentru alte accesorii de rezervă, plus 50 de lei pentru truse de geometrie sau plastilină, mai scrie sursa citată.

Ce au părinții pe listă îniante de startul școlii

În plus, pe lângă acestea, părinții achiziționează în această perioadă și birouri, scaune de birou, laptopuri sau telefoane, toate extrem de căutate în magazinele online de profil.

Pentru birouri și scaune de birou, o familie urmează să aloce, în medie, aproximativ 700 de lei, potrivit estimărilor eMAG.

Tuturor acestor cheltuieli li se adaugă pentru care o familie urmează să scoată din buzunar până la încă 300 de lei.

„Revenirea în băncile școlii reprezintă un moment important și, chiar dacă anul școlar începe mai devreme, vedem că pregătirile sunt în toi, iar clienții sunt dispuși să aloce bugete similare anilor trecuți. Pe eMAG clienții au la dispoziție o varietate foarte mare de produse și oferte promoționale pentru toate buzunarele, care să îi ajute să ofere copiilor un start bun în noul an școlar. În plus, pentru a reduce presiunea pe bugetele familiilor abia venite din concediu, clienții au posibilitatea să plătească eșalonat prin intermediul soluțiilor de plată de tipul Buy Now Pay Later (Cumperi acum și plătești mai târziu) sau Slice it (Plătești în 4 tranșe)”, a spus Irina Pencea, Chief Marketing Officer eMAG, mai scrie sursa citată.