Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis duminică, 30 noiembrie, în Piața Sfatului, unde mii de vizitatori au participat la eveniment și au urmărit aprinderea luminițelor de sărbători.

30 noiembrie

Piața Sfatului a fost plină încă dinaintea deschiderii oficiale, iar momentul aprinderii instalațiilor festive a atras atenția celor prezenți. Decorațiunile, bradul și căsuțele din lemn au fost principalele atracții ale târgului.

„Orașul este în sărbătoare. Magia sărbătorilor începe astăzi cu ocazia Sărbătorii Sfântului Andrei, Ziua Națională, o lună plină de bucurii și evenimente. Indiferent de problemele cu care ne confruntăm astăzi, important e ca în aceste momente noi să ne adunăm, să fim împreună, să trăim aceste momente cu bucurie în suflet și alături de cei dragi”, a declarat primarul George Scripcaru, conform Biz Brașov, citat de Click.

Ce prețuri sunt

Târgul oferă o varietate de produse tradiționale și opțiuni culinare. Printre cele mai populare se numără băuturile calde. Vinul fiert este disponibil la prețuri cuprinse între 12 și 15 lei, în funcție de sortiment, iar sucul de mere cald costă 12 lei. Varianta cu rom ajunge la 20 de lei, în timp ce un cappuccino este vândut cu 12 lei.

La standurile cu mâncare, vizitatorii pot alege preparate tradiționale de sezon. Sarmalele cu mămăligă sunt comercializate cu 26 de lei porția, iar coastele cu cârnați la ceaun ajung la 33 de lei. Printre opțiunile accesibile se numără fasolea bătută pe pâine (10 lei), pâinea cu untură (9 lei) și pâinea cu zacuscă sau pastă de jumări (12 lei).

De asemenea, sunt disponibile preparate precum piftia de porc (20 lei pentru 300 g), iahnia de fasole cu castraveți murați (15 lei), dar și produse mai neobișnuite, precum ciocolata cu jumări, vândută cu 33 de lei pentru 95 de grame.

Program de vizită

Târgul de Crăciun din Brașov a fost deschis pe 30 noiembrie 2025 și va rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026.

Programul de vizită este următorul: