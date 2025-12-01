B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare

Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare

Selen Osmanoglu
01 dec. 2025, 14:55
Târgul de Crăciun din Brașov. Cât costă un pahar de vin sau o porție de mâncare
Sursa Foto: Facebook - Piaţa Sfatului, Braşov
Cuprins
  1. 30 noiembrie
  2. Ce prețuri sunt
  3. Program de vizită

Târgul de Crăciun din Brașov s-a deschis duminică, 30 noiembrie, în Piața Sfatului, unde mii de vizitatori au participat la eveniment și au urmărit aprinderea luminițelor de sărbători.

30 noiembrie

Piața Sfatului a fost plină încă dinaintea deschiderii oficiale, iar momentul aprinderii instalațiilor festive a atras atenția celor prezenți. Decorațiunile, bradul și căsuțele din lemn au fost principalele atracții ale târgului.

„Orașul este în sărbătoare. Magia sărbătorilor începe astăzi cu ocazia Sărbătorii Sfântului Andrei, Ziua Națională, o lună plină de bucurii și evenimente. Indiferent de problemele cu care ne confruntăm astăzi, important e ca în aceste momente noi să ne adunăm, să fim împreună, să trăim aceste momente cu bucurie în suflet și alături de cei dragi”, a declarat primarul George Scripcaru, conform Biz Brașov, citat de Click.

Ce prețuri sunt

Târgul oferă o varietate de produse tradiționale și opțiuni culinare. Printre cele mai populare se numără băuturile calde. Vinul fiert este disponibil la prețuri cuprinse între 12 și 15 lei, în funcție de sortiment, iar sucul de mere cald costă 12 lei. Varianta cu rom ajunge la 20 de lei, în timp ce un cappuccino este vândut cu 12 lei.

La standurile cu mâncare, vizitatorii pot alege preparate tradiționale de sezon. Sarmalele cu mămăligă sunt comercializate cu 26 de lei porția, iar coastele cu cârnați la ceaun ajung la 33 de lei. Printre opțiunile accesibile se numără fasolea bătută pe pâine (10 lei), pâinea cu untură (9 lei) și pâinea cu zacuscă sau pastă de jumări (12 lei).

De asemenea, sunt disponibile preparate precum piftia de porc (20 lei pentru 300 g), iahnia de fasole cu castraveți murați (15 lei), dar și produse mai neobișnuite, precum ciocolata cu jumări, vândută cu 33 de lei pentru 95 de grame.

Program de vizită

Târgul de Crăciun din Brașov a fost deschis pe 30 noiembrie 2025 și va rămâne deschis până pe 11 ianuarie 2026.

Programul de vizită este următorul:

  • Luni – Vineri: 14:00 – 22:00
  • Sâmbătă și Duminică: 10:00 – 22:00
  • Noaptea de Revelion: unele zone, în special „Food & Drinks”, rămân deschise până la 01:00
Tags:
Citește și...
Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
Eveniment
Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
Eveniment
Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
Eveniment
„Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
Eveniment
Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Eveniment
S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Eveniment
Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Eveniment
Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Eveniment
Doliu în lumea televiziunii. Fostul director de știri al B1TV, Mihai Stegerean, a murit!
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Eveniment
Două cutremure au zguduit România, în această dimineață. Ce magnitudine au avut și unde s-au resimțit
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
Eveniment
Ministrul Culturii: „Împreună putem construi un viitor cultural mai puternic, mai viu și pe deplin demn de România”
Catalin Drula
Ultima oră
15:16 - Zonele din România unde a nins abundent. „Încă jumătate de metru, într-o noapte”
15:09 - Incident la parada din Constanța: Femeie recalcitrantă, imobilizată de jandarmi și dusă la spital
14:52 - Suveraniștii au uitat de patriotism. Au huiduit pe imnul național (VIDEO)
14:49 - Incident grav la metrou. Medicii au intervenit să resusciteze o persoană. Circulația trenurilor, afectată
14:40 - „Cam așa ar trebui să fie de 1 Decembrie…” Comentariul lui CTP după parada de Ziua Națională
14:21 - Secretul unei supe de găluște perfecte! Iată despre ce este vorba
14:11 - S-a aflat cine este femeia misterioasă cu pălărie galbenă și adidași, surprinsă în primul rând la parada de 1 Decembrie. A atras toate privirile cu ținuta sa (FOTO)
13:55 - Hubert Thuma, de Ziua Națională: „Nu vom înceta să rămânem la fel – o Românie liberă, puternică, sănătoasă, unită, o Românie care își păstrează valorile, credința, tăria, tradițiile” (FOTO)
13:44 - Un tânăr din București câștiga 6.000 € lunar. Iată ce meserie de tradiție are
13:40 - Incidentul de la Alba Iulia, explicat: Cine sunt „Lupii Tricolori” și de ce nu îl plac pe Călin Georgescu