Nici bine nu s-a încheiat vara că românii sunt cu gândul la vacanța de iarnă. Și nu doar cu gândul, ci și cu fapta, căci căutările pentru Crăciun și Revelion au început. De frica de a nu rămâne pe dinafară, sunt și persoane care și-au asigurat deja locul. Așa se face că, în Poiana Brașov, sunt hoteluri care au deja jumătate din camere rezervate.

De când au început românii să-și facă rezervări

Ca să fie mai atractivi pentru turiști, unii antreprenori au apelat la tactici diferite față de anii trecuți. Unii au decis să reducă durata sejurului de Revelion la trei nopți, în timp ce alții o oferă pe cea de-a patra gratuit. De asemenea, promit ca fiecare seară să fie marcată de o cină festivă și muzică live.

Poiana Brașov, emblema turismului montan românesc, rămâne în continuare una dintre cele mai căutate stațiuni pentru vacanțele de iarnă. Fiind conștienți de popularitatea zonei, au fost oameni care și-au rezervat locul încă de la începutul anului acesta, chiar din prima zi.

„Când se termină un Revelion și începe un nou an, își rezervă pentru anul viitor”, a declarat Laura Ursu, reprezentanta unui hotel, pentru .

„În acest moment, gradul de ocupare este de 50% și cerința este în creștere”, a spus și Adriana Cernat, recepționeră.

Ce schimbare majoră a avut loc în zona de servicii

Turiștii nu fug nici de Valea Prahovei, ba din contră. Nu doar turiștii sunt într-o luptă unii cu alții, pentru a prinde locuri, ci și hotelierii, pentru a atrage cât mai mulți oameni. În timp ce unii îi ademenesc cu oferte, alții plusează în zona de servicii. Astfel că, la petrecerile din zonă, au fost angajați să artiști cunoscuți.

„Nu mai e ca pe vremuri când puneai masa și toți stăteau și ascultau orchestra, nu. Trebuie să vii cu ceva nou, activități interactive”, a spus Romeo Almășanu, reprezentantul unui hotel.

Ce contează pentru turiști atunci când aleg unde să se cazeze

În continuare, prețul rămâne unul dintre factorii care influențează decizia turiștilor. Însă, nu numai asta. Unii se orientează după serviciile pe care le pun la dispoziție unitățile de cazare. Cu atât mai mult cu cu cât, nu toți cei care ajung la munte iarna sunt pasionați de schi sau alte sporturi de sezon.

„Contează și prețul, dar contează și ce serviciu oferă”, a spus un turist.

„Am prefera o zonă cu spa, unde să beneficiem de tratamente”, a mai spus un altul.

Cât costă un sejur de Revelion

Ofertele sunt variate și răspund unei game de nevoi și dorințe. În Poiana Brașov, un sejur de trei nopți, de Revelion, costă între 2.000 și 10.000 de lei de persoană. Pe Valea Prahovei, prețul unui sejur se încadrează între 1.500 și 6.000 de lei. În Bucovina, pachetele includ 5 nopți și pornesc, în medie de la 2.000 lei.

Hotelierii sunt dornici să atragă familii cu copii, fapt pentru care pregătesc ateliere, concursuri și activități creative, sub supravegherea personalului.

Discrepanțele dintre stațiunile de la munte și cele de la mare

Dacă românii nu par să se ferească de stațiunile de la noi din țară pentru vacanța de iarnă, nu același lucru se poate spune de stațiunile de la malul mării. În septembrie, s-a încheiat cel mai slab sezon estival, motiv pentru care mulți hotelieri au hotărât să nu mai ia parte în programul „Litoralul pentru toți”, care a început de la 1 septembrie.

„Din păcate trebuie să închidem porţile curând. Motivul este începerea şcolii. Fiind o unitate , noi avem foarte mulţi clienţi cu copii. Pe 7 septrembrie închidem”, a declarat Ramona Rasnatovschi, şef complex hotelier, pentru .

„Sezonul a fost destul de greu. Costurile la energie, costurile la gaz şi taxele locale care sut extrem de mari sezonul acesta sunt motivele pentru care hotelul ar putea fi închis mai devreme decât anii anteriori pentru că de la an la an taxele cresc, nu este rentabil”, mărturiseşte Iolanda Nanu, managerul unui hotel din staţiunea Mamaia.