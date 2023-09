Cât de sănătos este sushi. Care este părerea unui dietician

ce a fost descoperită în urmă cu mult timp. Acest aliment a devenit foarte popular în ultimii cinci ani.

Și în România sunt destul de multe restaurante cu specific asiatic, dar alimentul să găsește chiar și la supermarket, conform Adevărul.

Cât de sănătos este sushi

Pe lângă popularitatea produsului, sushi are o serie de beneficii. „Deoarece sushi conține proteine slabe, grăsimi sănătoase și carbohidrați, poate face parte dintr-o dietă sănătoasă”, spune Abbie Gellman, MS, dietetician autorizat și bucătar cu sediul în New York City. „Dar, la fel ca în cazul tuturor alimentelor și al pierderii în greutate, mărimea porțiilor este importantă”, a adăugat aceasta.

Somonul, tonul și macroul sunt trei dintre cei mai folosiți pești în preparea sushi-ului, iar fiecare dintre ei conțin acizi grași, omega 3, fiind nutrienți esențiali „care nu numai că susțin sănătatea inimii, ci și sănătatea creierului”, spune Karen Collins, dietetician autorizat și consilier pe probleme de nutriție al Institutului American de Cercetare a Cancerului.

Josh Redd, fondator al RedRiver Health and Wellness, spune că beneficiile alimentului provin din pește și alge.

Sushi, potrivit pentru dieta de slăbire

Orezul din , astfel că cei care au o dietă săracă în carbohidrați, pot să renunțe la orez și să opteze pentru sashimi. Mai mult, se recomandă limitarea consumului de sosuri și a rulorilor care conțin tempura și cremă de brânză, deoarece cresc numărul de calorii. Ele pot fi înlocuite cu avocado, alge sau castravete.

Pe lângă nutrienții pe care îi conține, sushi poate ajuta la slăbit. „Sushi poate fi o alegere excelentă pentru a fi inclus într-un model alimentar care să sprijine pierderea în greutate și menținerea unei greutăți sănătoase după aceea”, spune Collins.

De asemena, peștele din sushi nu este prăjit, ceea ce ajută la menținerea numărului redus de calorii. „Sushi este o alegere mult mai sănătoasă decât peștele pane sau înăbușit din lada frigorifică a magazinului alimentar sau din restaurante, care tinde să fie bogat în sodiu și calorii suplimentare”, a adăugat Collins.

Specialiștii americani recomandă consumul a minim 250 de grame de fructe de mare pe săptămână, dar nu și în cazul copiilor.