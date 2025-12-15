B1 Inregistrari!
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști

Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști

15 dec. 2025
Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria în 2026, după adoptarea monedei euro. Sumele care îi vor pune pe gânduri pe turiști
Cuprins
  1. Va deveni Bulgaria mai scumpă odată cu trecerea la euro
  2. Cât costă, în medie, o vacanță de o săptămână pe litoralul bulgăresc
  3. Cum reduci costurile unei vacanțe fără să renunți la confort

Cât îi va costa pe români o vacanță în Bulgaria devine o întrebare esențială pe fondul schimbărilor economice ce urmează. De la 1 ianuarie, țara va trece oficial la moneda euro, iar acest lucru va influența direct prețurile din turism.

Un sejur de 7 zile va avea prețuri variate, în funcție de categoria de cazare aleasă. Turiștii pot alege variante mai accesibile, cazându-se în hoteluri de 2 și 3 stele. Cei care își doresc confort sporit pot opta pentru pachete all inclusive în resorturi de 4 și 5 stele.

Va deveni Bulgaria mai scumpă odată cu trecerea la euro

Specialiștii din turism anticipează că, începând cu anul 2026, tarifele de pe litoralul bulgăresc vor crește. Majorările estimate pentru cazare și servicii sunt cuprinse între 5% și 15%. Această ajustare vine ca efect direct al conversiei la moneda euro, dar și al alinierii prețurilor la noile realități economice. Chiar și în aceste condiții, Bulgaria rămâne o destinație atractivă pentru turiștii români. În comparație cu litoralul românesc, prețurile și serviciile sunt în continuare mai avantajoase, potrivit Gândul.

Printre cele mai căutate destinații de pe litoralul bulgăresc se află Sunny Beach. Nisipurile de Aur atrag turiștii care își doresc un echilibru între plajă, relaxare și divertisment. Pentru vacanțe liniștite, ideale pentru familii, Albena și Balchik rămân alegeri apreciate. În schimb, Nessebar și stațiunea Sfântul Constantin și Elena sunt preferate de cei pasionați de istorie, cultură și plimbări în zone cu farmec autentic.

Cât costă, în medie, o vacanță de o săptămână pe litoralul bulgăresc

Stațiunile de pe litoralul bulgăresc oferă turiștilor o varietate largă de opțiuni de cazare. Pentru o vacanță de 7 zile, hotelurile de 3 stele au tarife estimate între 500 și 700 de euro de persoană. Acestea reprezintă cea mai accesibilă opțiune pentru turiștii cu bugete moderate.

În cazul hotelurilor de 4 stele, prețurile cresc și se situează, în medie, între 600 și 900 de euro de persoană. Pentru cei care își doresc servicii de top, resorturile de 5 stele propun pachete ce pot ajunge la sume cuprinse între 750 și 1.100 de euro de persoană.

Cum reduci costurile unei vacanțe fără să renunți la confort

Planificarea din timp este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce costurile, mai ales că lunile iulie și august vin cu cele mai ridicate tarife. O rezervare făcută cu câteva luni înainte poate face diferența semnificativ în bugetul final al vacanței.

Este important să compari atent hotelurile și pachetele turistice disponibile, verificând ce servicii sunt incluse în preț, precum mesele sau activitățile suplimentare. De multe ori, un pachet bine ales poate fi mai avantajos decât costurile separate.

În plus, monitorizarea ofertelor de tip early booking este recomandată, deoarece multe agenții oferă reduceri consistente, care pot ajunge chiar și la 15–20%.

