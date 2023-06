Cât scoate din buzunar o familie formată din doi adulți și un copil pentru o zi de concediu în Grecia anul acesta

Cei care au plecat deja în concediu postează în mediul online ce sume au cheltuit pentru cazare și mâncare, deși sezonul abia începe, iar prețurile sunt mai mici în această perioadă.

74 de euro costă cazarea cu mic dejun bufet

O tânără a detaliat cheltuielile zilnice și a făcut o estimare a costurilor totale, într-o filmare postată pe contul său de pe Facebook, arată .

„Am venit și anul acesta exact în aceeași locație unde am fost acum 5 ani, pe brațul din mijloc, Sithonia, în Ormos Panagias. Așadar, pentru doi adulți și un copil 74 de euro ne costă cazarea cu mic dejun bufet.

Prețul este mai mic pentru că am venit în extra-sezon. Masa de prânz am servit-o chiar pe plajă, acolo unde ne-am petrecut toată ziua. Am mâncat fructe, am băut sucuri, apă, fresh-uri de portocale.

Eu mi-am luat o salată grecească tipică, de-a lor, cu condimentele specifice, Dani și-a luat un burger, iar pentru Nico am luat niște mini-crochete de pui și i-am dat legume din salata mea. Au fost foarte gustoase.

Doar salata, burgerul și acele mini crochete au fost 30 de euro. Cu restul băuturilor și platoul de fructe am ajuns la 78 de euro plus tips.

La cină am comandat o sticlă de vin, risotto cu fructe de mare, o musaca și caracatiță cu sos de vin. Cina ne-a costat 75 de euro.227 de euro ne-a costat o zi cu cazare și mâncare. Dacă o ținem în ritmul acesta, în 7 zile vom cheltui 1.500 de euro.

Probabil va fi un pic mai mult, pentru că vrem să închiriem și barcă și să mergem în excursie cu vaporul, dar comparativ cu Turcia, în plin sezon, unde ne-a costat 2.500 de euro și am stat în aceeași locație, la același restaurant și a fost foarte, foarte cald, eu zic că e o alegere mult mai bună”, a concluzionat femeia.