Cât te costă să îţi schimbi cauciucurile de iarnă în 2023 / Prețul montajului și alte taxe

Odată cu venirea frigului, șoferii se grăbesc să-și pregătească mașinile pentru condițiile meteo dificile, iar schimbarea cauciucurilor de iarnă este o prioritate. Aceasta se reflectă în cozile de așteptare la vulcanizări, unde programările pot fi dificil de obținut, iar timpii de așteptare pot depăși două ore. Iată cât costă să-ți schimbi cauciucurile de iarnă în 2023 și ce taxe trebuie să iei în considerare.

Cozi la vulcanizări pentru cauciucuri de iarnă

Odată cu primele ninsori din acest sezon, șoferii au format cozi la vulcanizări pentru a schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Această măsură este esențială pentru siguranța pe drumurile alunecoase.

Șoferii care nu au făcut programare în avans se confruntă cu timp de așteptare semnificativi, ajungând să aștepte până la două ore sau chiar mai mult în fața vulcanizărilor. Cei care reușesc să programeze serviciul în avans beneficiază de un proces mai rapid, relatează .

„Am venit să ne pregătim pentru iarnă. Am venit să schimbăm oleacă, că trebuie să plecăm la munte. Şi am zis că e momentul ideal să schimbăm, mai ales că a nins la Suceava. Am achiziţionat două cauciucuri noi, de iarnă”, spune un șofer.

Montajul și alte costuri

Prețul montajului pentru un set de cauciucuri pornesc de la 20 de lei și pot ajunge până la 40 de lei, în funcție de dimensiunile acestora. Se adaugă și prețul echilibrării, care pleacă de la 15 lei și poate ajunge la 30 de lei.

Pentru cei care nu au spațiu de depozitare pentru cauciucurile schimbate, există opțiuni de depozitare la vulcanizări, contra unei sume de bani. Această facilitate este utilă mai ales pentru cei care au două seturi de cauciucuri pentru sezonul rece și cel cald.

Pregătirea mașinii pentru iarnă nu se limitează doar la schimbarea cauciucurilor. Este important să verifici și starea bateriei, să ai lopată și să verifici nivelul de antigel în vehicul, pentru a face față condițiilor meteo dificile.