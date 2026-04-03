Costurile de trai apasă tot mai mult, iar crește constant de la o lună la alta. În aceste condiții, tot mai mulți angajați își regândesc modul de deplasare zilnic.

Mașina personală începe să pară un lux dificil de susținut, iar transportul public devine alegerea firească. Totuși, această variantă vine la pachet cu propriile compromisuri. În plus, calculele sunt mai complicate decât par la prima vedere.

Cât te costă, de fapt, o zi de navetă cu autobuzul sau tramvaiul

Pentru un drum zilnic dus-întors cu mijloacele de transport de suprafață, cea mai accesibilă opțiune rămâne biletul de 90 de minute, valabil pe toate liniile . Un astfel de bilet costă 3 lei, ceea ce înseamnă 6 lei pe zi pentru două călătorii, notează playtech.ro.

La final de lună, pentru 22 de zile lucrătoare, suma ajunge la aproximativ 132 de lei. Există și varianta pachetului de 10 bilete, care reduce ușor costul per călătorie, dar diferența nu este suficient de mare încât să depășească avantajele unui abonament.

Cât crește bugetul zilnic atunci când adaugi și metroul

Situația se schimbă atunci când în ecuație intră și metroul. Biletul de 120 de minute, care permite utilizarea combinată a transportului de suprafață și a metroului, costă 5 lei. Pentru două astfel de călătorii zilnice, bugetul urcă la 10 lei pe zi.

Calculat pe parcursul unei luni obișnuite de lucru, ajungi la aproximativ 220 de lei. Diferența este semnificativă și devine rapid vizibilă în al unui navetist.

Cum economisești inteligent: abonamentele săptămânale și lunare explicate

Potrivit sursei menționate, pentru cei care folosesc transportul public constant, abonamentele devin rapid cea mai eficientă alegere. Abonamentul lunar STB, în valoare de 80 de lei, oferă acces nelimitat și elimină grija achiziției zilnice de bilete.

Există și varianta pe 7 zile, la 30 de lei, utilă pentru perioade mai scurte sau pentru un program de lucru flexibil. În cazul metroului, abonamentele lunare variază între 80 și 100 de lei, în funcție de tipul ales, dar rămân o opțiune mai avantajoasă decât plata zilnică.

Transport combinat: cât ajungi să plătești lunar pentru suprafață și metrou

Pentru cei care folosesc zilnic atât autobuzul sau tramvaiul, cât și metroul, abonamentul metropolitan este cea mai echilibrată soluție. Acesta costă aproximativ 160 de lei pe lună și acoperă toate tipurile de transport.

Comparativ cu varianta în care cumperi zilnic bilete de 120 de minute și ajungi la circa 220 de lei lunar, economia este de aproximativ 60 de lei. În plus, ai confortul unui acces nelimitat, fără să mai calculezi fiecare drum.

Cine beneficiază de gratuități și de ce abonamentul metropolitan e alegerea logică pentru navetiști

Există și categorii care nu plătesc sau beneficiază de reduceri semnificative, precum copiii sub 7 ani, elevii din București și Ilfov, pensionarii, sau alte categorii sociale speciale. Donatorii de sânge primesc o reducere de 50% la abonamentele metropolitane, ceea ce face această opțiune și mai atractivă. Pentru un angajat activ care combină zilnic mai multe mijloace de transport, abonamentul metropolitan rămâne cea mai logică alegere, oferind costuri mai mici, flexibilitate și fără bătăi de cap legate de bilete.