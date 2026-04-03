Costurile de trai apasă tot mai mult, iar prețul carburanților crește constant de la o lună la alta. În aceste condiții, tot mai mulți angajați își regândesc modul de deplasare zilnic.
Mașina personală începe să pară un lux dificil de susținut, iar transportul public devine alegerea firească. Totuși, această variantă vine la pachet cu propriile compromisuri. În plus, calculele sunt mai complicate decât par la prima vedere.
Pentru un drum zilnic dus-întors cu mijloacele de transport de suprafață, cea mai accesibilă opțiune rămâne biletul de 90 de minute, valabil pe toate liniile STB. Un astfel de bilet costă 3 lei, ceea ce înseamnă 6 lei pe zi pentru două călătorii, notează playtech.ro.
La final de lună, pentru 22 de zile lucrătoare, suma ajunge la aproximativ 132 de lei. Există și varianta pachetului de 10 bilete, care reduce ușor costul per călătorie, dar diferența nu este suficient de mare încât să depășească avantajele unui abonament.
Situația se schimbă atunci când în ecuație intră și metroul. Biletul de 120 de minute, care permite utilizarea combinată a transportului de suprafață și a metroului, costă 5 lei. Pentru două astfel de călătorii zilnice, bugetul urcă la 10 lei pe zi.
Calculat pe parcursul unei luni obișnuite de lucru, ajungi la aproximativ 220 de lei. Diferența este semnificativă și devine rapid vizibilă în bugetul lunar al unui navetist.
Potrivit sursei menționate, pentru cei care folosesc transportul public constant, abonamentele devin rapid cea mai eficientă alegere. Abonamentul lunar STB, în valoare de 80 de lei, oferă acces nelimitat și elimină grija achiziției zilnice de bilete.
Există și varianta pe 7 zile, la 30 de lei, utilă pentru perioade mai scurte sau pentru un program de lucru flexibil. În cazul metroului, abonamentele lunare variază între 80 și 100 de lei, în funcție de tipul ales, dar rămân o opțiune mai avantajoasă decât plata zilnică.