Românii care iau în calcul să plece la mare la începutul lunii septembrie vor avea parte de oferte avantajoase la cazare. Și unitățile de cazare deținute de vedete urmează trendul descendent al prețurile, astfel încât oaspeții să aibă parte de aceleași servicii de calitate superioară, dar la bani mai puțini.

Cât costă două nopți de cazare la hotelul Andreei Bănică Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Ovidiu Komornyk Ce ofertă are Gheorghe Hagi la cazare, în luna octombrie

Cât costă două nopți de cazare la hotelul Andreei Bănică

Andreea Bănică nu a reușit doar pe plan muzical, ci și în afaceri. Împreună cu soțul ei, solista deține un hotel în Eforie Nord, a cărui uși rămân deschise și în luna septembrie. Mai mult, prețul pentru o cameră va fi mai mic începând cu prima zi de toamnă.

Dacă, în luna august, cazarea pentru două nopți costă 2.233 de lei, după 1 septembrie, prețul pentru două nopți va scădea la 1.669 de lei.

„Ne-am cazat în drum spre mare, practic nu am planificat această vacanță, dar a fost tare drăguț. Am luat apartament, 4 persoane, în fiecare zi se făcea curățenie, și am avut acces la plajă gratuit. O curățenie și un ambient de nedescris, nota 10. Vreau să o felicit pe Andreea (nu am știut că este proprietatea voastră), sunteți minunați, fetele mele s-au simțit foarte bine la voi, vom reveni cu mare drag!”, a spus un turist.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Ovidiu Komornyk

Ovidiu Komornyk deține un hotel în stațiunea Vama Veche, perfect pentru cei care își doresc o pauză de la viața agitată. Este 100% implicat în afacerea sa, așa că el este cel care îi întâmpină pe oaspeți.

Dacă în luna august, cazarea pentru 4 nopți este de 4.040 de lei, adică de 1.010 de lei per noapte, din 1 septembrie prețul ajunge la sub 700 de lei per noapte, cu mic dejun continental.

„Locația este excelentă! Dacă sunteți în căutare de liniște, relaxare și bun-simț, mergeți cu încredere. Este situat exact la mare..,Micul-dejun este diversificat și mereu proaspăt. Poți mânca aici și prânz /cină, contra cost cu prețuri accesibile.

Gazda, domnul Ovidiu, este o persoană foarte înțelegătoare și primitoare. Bucătarul e de nota 10, la fel ca personalul de la bar/restaurant. Piscina a fost curată, iar locurile erau suficiente pentru toată lumea. Vom reveni cu siguranță!”, a spus un turist, potrivit .

Ce ofertă are Gheorghe Hagi la cazare, în luna octombrie

Gheorghe Hagi deține un hotel luxos în , iar de la începutul toamnei îi așteaptă pe cu o serie de oferte. Dacă în plin sezon estival, prețul unei nopți de cazare depășește 1.000 de lei, din luna septembrie, turiștii vor plăti în jur de 800 de lei per noapte. Iar în luna octombrie, există o extra ofertă pentru cei interesați să se cazeze la hotelul celebrului fotbalist: 2 nopți de cazare + 1 noapte gratuită, cu mic dejun și acces la unele terapii spa. Prețul pentru doi adulți ajunge astfel la 339 de euro.