Cătălin Botezatu face praf ținuta purtată de Carmen Iohannis la funeraliile Reginei Elisabeta a ll-a: „Inadmisibil!”

Carmen Iohannis s-a remarcat încă de la început prin stilul său vestimentar, însă soția președintelui a primit și numeroase critici de-a lungul timpului. Cătălin Botezatu a fost cel care a comentat ținuta primei doamne a României cu care a fost prezentă la funeraliile Reginei Elisabeta a ll-a, potrivit .

Cătălin Botezatu, despre ținuta lui Carmen Iohannis

Rochia pe care a ales să o poarte Carmen Iohannis a fost una din catifea neagră lungă, iar toată ținuta a fost accesorizată cu o pereche de pantofi negri, iar pe cap o pălărie cu voaletă.

Cătălin Botezatu a fost cel care și-a exprimat opinia la adresa ținutei pe care prima doamnă a României a ales s-o poarte la funeraliile Reginei Elisabeta a ll-a, din Londra.

„Rochia de catifea are un decolteu mult prea mare. Inadmisibil! Un decolteu mult mai mic, de tip Jackie Onassis, ar fi fost mult mai portivit contextului. Nici pălăria nu e deloc potrivită.

Lungmea rochiei este corectă, dar ciorapul este mult prea mat. Iohannis, în schimb, este impecabil!”, este opinia lui Cătălin Botezatu.

„În cazul celei de-a doua rochii, nu s-a respectat lungimea mânecii. Este o rochie foarte prost lucrată, are peste tot cute din cusătură, trage din toate cusăturile posibile, parcă e șifonată! Decolteul este nepermis unei astfel de ceremonii. Părul trebuia obligatoriu strâns și nu lăsat desfăcut! E inadmisibi!”, a adăugat Cătălin Botezatu.

Ce a spus Cătălin Botezatu despre ținuta lui Meghan Markle

Meghan Markle, soția prințului Harry a ales să poarte o ținută neagră, cu o pereche de cercei rotunzi, dar și o brățară aurie. Părul a fost prins la spate, iar soția prințului Harry și-a accesorizat toată ținuta cu bijuterii simple.

„Meghan este foarte bine accesorizată. Cerceii sunt foarte discreți, din perle, are și o pălărie elegantă, simplă. Singura greșeală majoră pe care o are este că are mâinile descoperite și mai poartă și o bijuterie pe mâna stângă.

Mâinile trebuiau acoperite, fără alte bijuterii, cel mult, dacă era ținuta all-black (toată neagră) s-ar fi potrivit o broșă mică, discretă!”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit sursa citată.

: