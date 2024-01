Cătălin Cherecheș rămâne în arest, a hotărât Tribunalul Regional din Bavaria. Decizia privind extrădarea în România a fost amânată

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia Mare la 5 ani de închisoare pentru luare de mită și , va rămâne în arest acolo. Decizia a fost luată de Tribunalul Regional din Bavaria.

Nicio decizie încă privind extrădarea lui Cherecheș

În schimb, judecătorii germani au amânat iar decizia privind extrădarea fostului primar. Potrivit Parchetului, avocatul lui Cherecheș a formulat o obiecție cu privire la extrădare, care va fi examinată în perioada următoare, informează

Până atunci, el va rămâne în închisoarea din Germania, unde se află deja de aproape două luni.

Germania ne-a cerut informații despre condițiile din penitenciare

Ministrul Justiției, Alina Gorghiu (PNL), recent pentru B1 TV că autoritățile germane au cerut mai multe informații despre condițiile de detenție din România. Asta în contextul în care acesta a fost unul dintre motivele invocate de Cherecheș (dar și de alți fugari) pentru a nu fi extrădați.

„Toate autoritățile, atunci când vorbim despre fugari, ne solicită nouă, statului român, detalii cu privire la condițiile din penitenciarele românești. (…)

E important să vă spun acest lucru pentru că, legat de condițiile în penitenciare, noi îmbunătățim aceste condiții de la an la an. Dacă în 2021 am realizat 216 locuri noi în penitenciare, în 2022 cred că vreo 505, eh bine, anul trecut am reușit să planificăm, să realizăm aproape 1.300 de locuri noi de detenție. Asta înseamnă că în permanență îmbunătățim aceste condiții – și nu pentru Cherecheș, pentru Ionescu, pentru Popescu, ci pentru toți cei care ajung în penitenciarele din România – astfel încât această situație a condițiilor din penitenciare să nu mai fie o problemă atât în întoarcerea fugarilor, cât și în procesele pe care le avem la CEDO, și vă asigur că nu sunt puține”, a declarat ministrul Alina Gorghiu, pentru B1 TV.