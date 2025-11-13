pentru Primăria Capitalei s-a întâlnit ieri cu reprezentanții comunității IOR–Titan. La discuții au participat Cristian Șoimaru, Asociația GIC IOR-Titan, viceprimarul Lucian Judele și membri ai USR Sector 3. Întâlnirea a avut loc pentru a discuta despre cum pot continua, împreună, protejarea și extinderea spațiilor verzi din București.

„Este un angajament clar pentru apărarea zonei retrocedate ilegal, reînverzirea, protejarea spațiilor verzi existente, oprirea abuzurilor urbanistice și tăierilor ilegale de arbori. Și un angajament pentru dezvoltarea unui București în care fiecare familie are un parc aproape de casă” , a transmis Cătălin Drulă în postarea sa de pe Facebook.