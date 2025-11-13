Candidatul USR la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei s-a întâlnit ieri cu reprezentanții comunității IOR–Titan. La discuții au participat Cristian Șoimaru, Asociația GIC IOR-Titan, viceprimarul Lucian Judele și membri ai USR Sector 3. Întâlnirea a avut loc pentru a discuta despre cum pot continua, împreună, protejarea și extinderea spațiilor verzi din București.
„Este un angajament clar pentru apărarea zonei retrocedate ilegal, reînverzirea, protejarea spațiilor verzi existente, oprirea abuzurilor urbanistice și tăierilor ilegale de arbori. Și un angajament pentru dezvoltarea unui București în care fiecare familie are un parc aproape de casă” , a transmis Cătălin Drulă în postarea sa de pe Facebook.
Cum explică Cătălin Drulă angajamentul său față de salvarea Parcului IOR
Cătălin Drulă afirmă că va sprijini comunitatea IOR și ca primar, insistând pe importanța protejării parcurilor bucureștene pentru viitor sănătos.
„Voi fi alături de comunitatea care s-a unit pentru salvarea IOR și din funcția de primar al Capitalei. Bucureștiul are nevoie de aer curat, de copaci, de spații verzi, nicidecum de betoane turnate peste parcuri”, a mai precizat acesta.