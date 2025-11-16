B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus

Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus

B1.ro
16 nov. 2025, 15:58
Cătălin Drulă și consilierii USR au început demersurile pentru Parcul Uranus
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Conferință de presă, luni
  2. Planurile lui Drulă pentru București

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, împreună cu consilierii USR, au demarat procedurile pentru realizarea Parcului Uranus, un proiect ce vizează crearea unui spațiu verde în zona centrală a Bucureștiului.

Conferință de presă, luni

Pentru a prezenta proiectul și demersurile realizate până în prezent, Cătălin Drulă va susține luni, 17 noiembrie, o conferință de presă, începând cu ora 12:30. Evenimentul va avea loc în Parcul Izvor, la alveola din fața Palatului Parlamentului, Camera Deputaților.

Potrivit organizatorilor, conferința va oferi detalii despre planurile de amenajare a parcului, obiectivele proiectului și pașii următori necesari pentru implementarea acestuia.

„Vă invităm luni, 17 noiembrie, de la ora 12:30, la o conferință de presă în care va fi prezentat proiectul și demersurile deja făcute.  Locație: Parcul Izvor, alveola din fața Palatului Parlamentului, Camera Deputaților. Vă așteptăm!”, se arată într-un comunicat de presă.

Planurile lui Drulă pentru București

Drulă, a menționat că vrea, printre altele, să reducă agresivitatea din oraș prin organizarea spațiului public, inclusiv regenerarea urbană.

„E prea multă agresivitate rezultată dintr-un haos, dintr-o lipsă de ordine și de reguli. Noi trebuie să învățăm în orașul ăsta să conviețuim. A organiza spațiul public, că vorbim de parcuri. Uită-te cât succes au unii primari de sector, pentru că au investit în parcuri”, a declarat el, la B1TV.

„Și pe bună dreptate. Omul iese și vede un copac, poate să stea cu cineva de vorbă. Dar trebuie să mergem pe zone mult mai ample. Eu sunt cam tehnocrat câteodată. Și mai devreme ziceam regenerare urbană. Să explic ce înseamnă asta”, a adăugat.

„Înseamnă că iei o piață de asta mare cum e Piața Revoluției în care sunt parcate numai mașini, treci prin mintea unor arhitecți și ți-o transformă într-o zonă de asta cu zone verzi, cu bănci, cu skatepark, cu terase și așa mai departe, în care zici, ‘băi, dar aici era un deșert urban, erau numai mașini parcate’. Uite cum putem trăi și renaște zona, crește și business-ul. Orice oraș european la care ne uităm cu admirație face lucrurile astea. Bucureștiul a rămas, cumva, cum l-a trasat nebunul de Ceaușescu, cu sistematizarea lui, cu Bulevardele Victoria Socialismului, cu demolările”, a mai spus acesta.

