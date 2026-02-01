Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că nu susține introducerea unor interdicții generale privind accesul minorilor la conținutul online, susținând că astfel de măsuri nu rezolvă problema de fond și sunt dificil de aplicat în contextul actual al dezvoltării tehnologice. Oficialul subliniază că soluția reală constă în , supraveghere și comunicare, nu în restricții totale care pot genera efecte contrare.

Predoiu: Interdicțiile nu rezolvă problema morală de fond

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, ministrul de Interne a explicat că, de principiu, nu este de acord cu interdicțiile, inclusiv în ceea ce privește accesul minorilor la platformele online.

„De principiu, nu sunt pentru interdicții. Chiar și în materia accesului minorilor sub o anumită vârstă la conținut online. Nu rezolvă problema de fond: codul moral educat”, a transmis Cătălin Predoiu.

Acesta a atras atenția asupra dificultății aplicării unor astfel de măsuri și asupra beneficiilor pe care mediul online le poate avea atunci când este utilizat responsabil.

„Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc)”, a mai precizat ministrul.

„Interdicția totală creează frustrare și curiozitate excesivă”

Predoiu susține că interzicerea completă a accesului minorilor la anumite platforme nu doar că este greu de implementat, dar poate avea efecte negative.

„Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Greu de aplicat, repet. Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă”, a subliniat acesta.

În opinia ministrului, copiii pot ajunge să folosească aceste platforme „pe ascuns”, fără îndrumare și protecție, ceea ce îi expune unor riscuri mai mari.

Libertatea de exprimare și limitele necesare

Cătălin Predoiu a explicat că este împotriva interdicțiilor chiar și în cazul tinerilor care au atins vârsta majoratului, în special în ceea ce privește libertatea de exprimare.

„Eu cred că există și o cale de mijloc, axată pe ‘libertate de exprimare’, dar cu interdicție de conținut privind instigarea la violență și conținut violent”, a declarat ministrul.

Acesta a avertizat că extinderea excesivă a interdicțiilor, pe criterii ideologice sau politice, poate conduce la derapaje grave.

„Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”, a spus Predoiu.

Educația, soluția reală în fața riscurilor online

În final, ministrul a subliniat că problema nu este existența platformelor online, ci modul în care acestea sunt utilizate. Interzicerea lor nu îi pregătește pe copii pentru realitate, ci îi face mai vulnerabili.

„O educație socială solidă, combinată cu supraveghere (de către părinți și profesori) și comunicare, îi ajută să navigheze în siguranță în mediul digital”, a mai transmis acesta.

Cătălin Predoiu a precizat că punctul său de vedere este unul politic și doctrinar, nu administrativ, subliniind că Ministerul Afacerilor Interne are rolul de a aplica legea, nu de a stabili limitele libertății de exprimare.