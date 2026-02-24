Câte picioare are un iepure? Un profesor de matematică din Câmpina a trăit un moment neașteptat în timpul unui test, când unul dintre elevii săi, cunoscut pentru rezultatele bune la școală, a dat un răspuns surprinzător la o problemă aparent simplă.

„Nu știe câte picioare are un iepure. Trebuie să ne mai mire ceva?”, se întreabă profesorul, uimit de situație.

Ce a povestit profesorul

Profesorul Mihail Iordache a relatat că elevul, cu media generală 9,50 și nota 8 la , nu a știut să răspundă la întrebarea legată de iepuri.

„Testez un copil și îi dau această problemă. Nu mi-o face, spunându-mi că nu știe câte picioare are un iepure și acest lucru nu se studiază la matematică. PS: elevul este la o școală din Câmpina având media generală 9.50+ și la matematică 8. Trebuie să ne mai mire așa ceva?”, a relatat Mihail Iordache pe .

În ultima perioadă, discuțiile despre dificultățile întâmpinate de elevi la întrebările simple au câștigat popularitate pe rețelele sociale. Profesorii atrag atenția că, deși mulți copii au medii mari, uneori lipsa cunoștințelor de bază îi poate pune în dificultate. Cazul din Câmpina este un exemplu care a stârnit amuzament și reflecție în comunitatea online.

Câte picioare are un iepure? Ce reacții a stârnit postarea pe internet

Postarea a strâns rapid comentarii din partea internauților, iar mulți au precizat că s-au confruntat cu răspunsuri similare de-a lungul anilor.

„Eu în fiecare an mă întâlnesc cu nedumerirea asta. Răspunsul multor elevi este: «iepurele are două picioare și două lăbuțe!»’”, a scris un utilizator. „Ascultăm și nu judecăm”, i-a răspuns profesorul.

Alții au glumit pe seama situației: